28 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, DEVECILER
|ALTINDAĞ CD., DEVECILER, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, GEREDE, GEREDE CD., GEREDE/1, INÖNÜ, ISMAIL ALTUNDAG, KARŞIYAKA CD.
|28.02.2024
|10:00
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK
|BOYACILAR SK., YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU
|28.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|28.02.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|SEKI, SEKİ
|ÇUBUK SEKİ MAH, SEKI MAHALLE YOLU
|28.02.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI
|ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLBASI MAHALLE YOLU
|28.02.2024
|13:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.