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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Göynük şehirler ve köyler dikkat!

28 Şubat 2024 tarihinde Bolu'nun Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Göynük ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Göynük şehirler ve köyler dikkat! mask
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28 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUDÖRTDİVANÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, DEVECILERALTINDAĞ CD., DEVECILER, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, GEREDE, GEREDE CD., GEREDE/1, INÖNÜ, ISMAIL ALTUNDAG, KARŞIYAKA CD.28.02.202410:0016:00
BOLUMERKEZYENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAKBOYACILAR SK., YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU28.02.202409:0015:30
BOLU MUDURNUAKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZIDAKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER28.02.202410:0015:00
BOLUGÖYNÜKSEKI, SEKİÇUBUK SEKİ MAH, SEKI MAHALLE YOLU28.02.202409:3012:00
BOLUGÖYNÜKÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞIÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLBASI MAHALLE YOLU28.02.202413:0015:30
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27 Şub 2024 - 11:03 Bolu- Yaşam

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