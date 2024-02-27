Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Merkez, Göynük, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
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|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLI
|ASADARLAR SK., ATATÜRK, D-100 KARAYOLU_7, GÜLER SK., IRMAK SK., KONURALP CD., MUTLU, REFAH SK., ŞEMSİ AHMET PAŞA CD.
|29.02.2024
|14:00
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER
|ATATÜRK BULVAR, KARANFİL SK., LALE SK., MUZAFFER ISIN, MUZAFFER IŞIN CD., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_2, YUNUS EMRE-2 SOK
|29.02.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ
|BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU
|29.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|29.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|AŞAĞI, ORTA, YUKARI
|ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU
|29.02.2024
|10:00
|14:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.