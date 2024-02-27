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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Merkez, Göynük, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat!

28 Şubat 2024 tarihinde Bolu'nun Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Merkez, Göynük, Mudurnu şehirler ve köyler dikkat! mask
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29 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZKARAMANLIASADARLAR SK., ATATÜRK, D-100 KARAYOLU_7, GÜLER SK., IRMAK SK., KONURALP CD., MUTLU, REFAH SK., ŞEMSİ AHMET PAŞA CD.29.02.202414:0016:00
BOLUMERKEZBAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLERATATÜRK BULVAR, KARANFİL SK., LALE SK., MUZAFFER ISIN, MUZAFFER IŞIN CD., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_2, YUNUS EMRE-2 SOK29.02.202409:0011:00
BOLUMERKEZÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZBAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU29.02.202409:0015:30
BOLUGÖYNÜKAKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZIAKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU29.02.202410:0017:00
BOLU MUDURNUAŞAĞI, ORTA, YUKARIABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU29.02.202410:0014:00
# orman, doğa, elektrik, mudurnu

27 Şub 2024 - 11:10 Bolu- Yaşam

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