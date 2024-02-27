Ehliyetsiz sürücüye rekor ceza!

Ehliyetsiz Sürücüye Ağır Ceza
Trafik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bu ihlal, hem sürücüye hem de araç sahibine toplamda 25 bin 954 lira gibi rekor bir ceza getirdi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, araç sahibine ise aynı miktarda ceza kesildi.
Trafik Güvenliği Herkes İçin Öncelik
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi adına denetimlerin süreceğini belirtti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kurallara uymalarının önemi vurgulandı.
Kurallara Uymamanın Bedeli Ağır
Trafik kurallarına uymamanın sadece maddi cezalarla sonuçlanmadığı, aynı zamanda can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği hatırlatıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, tüm sürücüleri kurallara uymaya ve güvenli sürüş pratiklerini benimsemeye davet ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.