Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Çarşamba Düzce Merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Akçakoca şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
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|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|MERKEZ
|MERKEZ, TANTAN KUYU
|KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, TANTAN KUYU
|28.02.2024
|13:30
|15:00
|MERKEZ
|OTLAKLAR
|OTLAKLAR
|28.02.2024
|11:00
|12:30
|MERKEZ
|DEDELER, SOĞUKPINAR
|3306. SK., 5290., 5290. SK., 5291. SK., 5294. SK., 5296. SK., 5298. SK., 5299. SK., 5300. SK., 5307. SK., 5319. SK., 5406., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU
|28.02.2024
|16:30
|18:00
|MERKEZ
|UFUK
|102 SK., 104., 106 SK.
|28.02.2024
|11:00
|12:30
|MERKEZ
|DOĞANLI, FATİH, UFUK
|101 SK., 103 SK., 105 SK., 105., 107 SK., 107., 107. SK., 108 SK., 148., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK.
|28.02.2024
|13:30
|15:00
|KAYNAŞLI
|DARIYERİ YÖRÜKLER, SAFAK, ŞAFAK
|130 SK., 130., ANADOLU OTOYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20
|28.02.2024
|09:00
|10:30
|CUMAYERİ
|ÇEVRIK, ÇEVRİK
|121., 124. SK., 172., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., KARANFIL, KONURALP SK., ŞİFA SK., YILDIRIM SK.
|28.02.2024
|13:00
|15:30
|GÜMÜŞOVA
|KUMPINAR, N KENDISI
|EREĞLİ CD., SULTANIYE
|28.02.2024
|16:30
|18:00
|AKÇAKOCA
|GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI
|AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DİLEK SK., DOGANCILAR, ERENLER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KAYA SK., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, ÖZGÜR, PINAR SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SEDEF SK., SİTE SK., SOĞUK PINAR CD., ŞEN SK., TURNA SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZÜMRÜT
|28.02.2024
|10:00
|15:00
|AKÇAKOCA
|OSMANIYE, OSMANİYE
|EMIRLER, EMİRLER CD., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., MEHMET HOCA SK., SUNA
|28.02.2024
|10:00
|15:00
|AKÇAKOCA
|OSMANIYE, OSMANİYE
|ATIK, AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK.
|28.02.2024
|16:30
|17:00
|KAYNAŞLI
|BÜLBÜLDERE
|BÜLBÜLDERE
|28.02.2024
|11:00
|13:30
|KAYNAŞLI
|KARAÇALI
|BÜLBÜL SK., YENI
|28.02.2024
|14:00
|15:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.