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Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Çarşamba Düzce Merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Akçakoca şehirler ve köyler dikkat!

28 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde Düzce Merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Akçakoca ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Çarşamba Düzce Merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Akçakoca şehirler ve köyler dikkat! mask
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29 Şubat 2024 Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
MERKEZMERKEZ, TANTAN KUYUKURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, TANTAN KUYU28.02.202413:3015:00
MERKEZOTLAKLAROTLAKLAR28.02.202411:0012:30
MERKEZDEDELER, SOĞUKPINAR3306. SK., 5290., 5290. SK., 5291. SK., 5294. SK., 5296. SK., 5298. SK., 5299. SK., 5300. SK., 5307. SK., 5319. SK., 5406., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU28.02.202416:3018:00
MERKEZUFUK102 SK., 104., 106 SK.28.02.202411:0012:30
MERKEZDOĞANLI, FATİH, UFUK101 SK., 103 SK., 105 SK., 105., 107 SK., 107., 107. SK., 108 SK., 148., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK.28.02.202413:3015:00
KAYNAŞLIDARIYERİ YÖRÜKLER, SAFAK, ŞAFAK130 SK., 130., ANADOLU OTOYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K2028.02.202409:0010:30
CUMAYERİÇEVRIK, ÇEVRİK121., 124. SK., 172., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., KARANFIL, KONURALP SK., ŞİFA SK., YILDIRIM SK.28.02.202413:0015:30
GÜMÜŞOVAKUMPINAR, N KENDISIEREĞLİ CD., SULTANIYE28.02.202416:3018:00
AKÇAKOCAGIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARIAHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DİLEK SK., DOGANCILAR, ERENLER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KAYA SK., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, ÖZGÜR, PINAR SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SEDEF SK., SİTE SK., SOĞUK PINAR CD., ŞEN SK., TURNA SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZÜMRÜT28.02.202410:0015:00
AKÇAKOCAOSMANIYE, OSMANİYEEMIRLER, EMİRLER CD., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., MEHMET HOCA SK., SUNA28.02.202410:0015:00
AKÇAKOCAOSMANIYE, OSMANİYEATIK, AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK.28.02.202416:3017:00
KAYNAŞLIBÜLBÜLDEREBÜLBÜLDERE28.02.202411:0013:30
KAYNAŞLIKARAÇALIBÜLBÜL SK., YENI28.02.202414:0015:00
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27 Şub 2024 - 11:15 Düzce- Yaşam

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