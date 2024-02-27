Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Düzce Merkez, Gümüşova ve Gölyaka şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Perşembe Düzce Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|MERKEZ
|HAMIDIYE, HAMİDİYE
|1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1235. SK., 1236. SK., 1250. SK., 1251., 1252. SK., 1254. SK., 1255. SK., 1256. SK., 1257. SK., 1258. SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KEMAL KUYUMCU SK., KIVILCIM SK., UMUT SK., YURT SK.
|29.02.2024
|16:30
|18:00
|MERKEZ
|ORHANGAZİ, YUKARI
|KONURALP 330. CD., KONURALP 500. CD., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU
|29.02.2024
|12:30
|14:00
|MERKEZ
|HATİPLİ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, HATİPLİ SK., KONURALP 431., KONURALP 432., KONURALP 442., KONURALP 506.
|29.02.2024
|14:30
|15:00
|MERKEZ
|MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI
|KONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK
|29.02.2024
|09:00
|10:00
|MERKEZ
|SEHIT, ŞEHİT
|KONURALP 272., KONURALP 550., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE CD.
|29.02.2024
|10:30
|11:30
|MERKEZ
|ORHANGAZİ
|KONURALP 504., KONURALP 549., KONURALP 555.
|29.02.2024
|12:30
|13:30
|MERKEZ
|ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK
|KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., TEKNOPARK, Uavtede Yok
|29.02.2024
|14:00
|15:30
|MERKEZ
|HATIPLI, KETENCILER, KETENCİLER
|HATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK.
|29.02.2024
|09:00
|10:30
|MERKEZ
|ORHANGAZI
|KONURALP 495.
|29.02.2024
|10:30
|11:30
|GÜMÜŞOVA
|ÇUKURHAN, HACIKADİRLER, HALİLBEY, SOĞUKSU, SULTANİYE
|ADAPAZARI DÜZCE YOLU, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_24, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU, YENİ
|29.02.2024
|16:30
|18:00
|GÜMÜŞOVA
|DEDEDÜZÜ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, PAZARCIK
|DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU
|29.02.2024
|09:00
|15:30
|MERKEZ
|SEHIT, ŞEHİT
|KONURALP VEZIROGLU, SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK.
|29.02.2024
|09:00
|16:00
|MERKEZ
|DÜZ, SEHIT
|DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP AKÇAKOCA
|29.02.2024
|09:00
|16:00
|MERKEZ
|CUMA
|2020., AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU
|29.02.2024
|09:00
|12:00
|MERKEZ
|BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI
|AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI
|29.02.2024
|09:00
|12:00
|GÖLYAKA
|İMAMLAR
|ÇEVİK SK., YURT CD.
|29.02.2024
|14:00
|15:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.