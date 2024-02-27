- Yaşam

Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Düzce Merkez, Gümüşova ve Gölyaka şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Perşembe tarihinde Düzce Merkez, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Düzce Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Düzce Merkez, Gümüşova ve Gölyaka şehirler ve köyler dikkat! mask

29 Şubat 2024 Perşembe Düzce Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
MERKEZHAMIDIYE, HAMİDİYE1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1235. SK., 1236. SK., 1250. SK., 1251., 1252. SK., 1254. SK., 1255. SK., 1256. SK., 1257. SK., 1258. SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KEMAL KUYUMCU SK., KIVILCIM SK., UMUT SK., YURT SK.29.02.202416:3018:00
MERKEZORHANGAZİ, YUKARIKONURALP 330. CD., KONURALP 500. CD., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU29.02.202412:3014:00
MERKEZHATİPLİ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜKDÜZCE ÜNİVERSİTESİ, HATİPLİ SK., KONURALP 431., KONURALP 432., KONURALP 442., KONURALP 506.29.02.202414:3015:00
MERKEZMERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARIKONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK29.02.202409:0010:00
MERKEZSEHIT, ŞEHİTKONURALP 272., KONURALP 550., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE CD.29.02.202410:3011:30
MERKEZORHANGAZİKONURALP 504., KONURALP 549., KONURALP 555.29.02.202412:3013:30
MERKEZORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜKKONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., TEKNOPARK, Uavtede Yok29.02.202414:0015:30
MERKEZHATIPLI, KETENCILER, KETENCİLERHATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK.29.02.202409:0010:30
MERKEZORHANGAZIKONURALP 495.29.02.202410:3011:30
GÜMÜŞOVAÇUKURHAN, HACIKADİRLER, HALİLBEY, SOĞUKSU, SULTANİYEADAPAZARI DÜZCE YOLU, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_24, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU, YENİ29.02.202416:3018:00
GÜMÜŞOVADEDEDÜZÜ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, PAZARCIKDEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU29.02.202409:0015:30
MERKEZSEHIT, ŞEHİTKONURALP VEZIROGLU, SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK.29.02.202409:0016:00
MERKEZDÜZ, SEHITDÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP AKÇAKOCA29.02.202409:0016:00
MERKEZCUMA2020., AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU29.02.202409:0012:00
MERKEZBALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTIAYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI29.02.202409:0012:00
GÖLYAKAİMAMLARÇEVİK SK., YURT CD.29.02.202414:0015:00
# düzce elektrik kesintisi, sedaş planlı kesintiler, elektrik, düzce

27 Şub 2024 - 11:21 Düzce- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL