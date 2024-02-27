Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

Ünlü isimlerin milyonlarca dolarını kaybettiği dolandırıcılık olayında, ana şüpheli Seçil Erzan'ın mahkemede gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yüksek getiri vaadiyle pek çok kişiyi mağdur eden Erzan hakkında, el konulan telefonundan çıkan yeni bilgiler ışığında hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekti.
Şok Edici Bilirkişi Raporu
Erzan'ın telefonundaki aramalar, "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler", "İntihar çeşitleri" ve "Hangi ilaç öldürür" gibi karanlık düşünceleri ortaya serdi. Ayrıca, mağdurlara yönelik "Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem" şeklindeki mesajlaşmaları, suçluluk psikolojisini gözler önüne serdi.
21 Kişi, 30 Milyon Dolar Dolandırıldı
Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış futbolcuların da bulunduğu 21 kişi, toplamda 30 milyon dolar dolandırıldı. Erzan'ın yönettiği şebekenin, güvenilir fon vaatleriyle bu kişileri kandırdığı belirlendi.
Geri Getirilen Silinen Fotoğraflar ve Mesajlaşmalar
Erzan'ın telefonundan silinmiş ancak daha sonra geri getirilen fotoğraflar ve mesajlaşmalar, davanın seyrini değiştirecek nitelikte. Bu içeriklerde, mağdurlar ve alınan-verilen paralar hakkında önemli bilgiler yer alıyor.
İçten İtiraflar ve Umutsuz Mesajlaşmalar
Seçil Erzan'ın, "Nuri Bey" olarak kaydettiği bir kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda, yaşadığı pişmanlık ve umutsuzluk dikkat çekiyor. Erzan, bu mesajlaşmalarda, yaptıklarının ağırlığı altında ezildiğini ve çıkış yolu aradığını belirtiyor.
Davanın Geleceği
Bu skandalın merkezindeki dava, 8 Mart'ta İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Yeni bilirkişi raporunun ve ortaya çıkan kanıtların, davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.