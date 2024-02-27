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Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

Fatih Terim ve ünlü futbolcuların mağdur olduğu milyon dolarlık dolandırıcılık vakasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın mahkemede gözyaşları ve şok edici bilirkişi raporu detayları mahkemeye yeni boyut kazandırdı.

Doğukan Demirci
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Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu mask
Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu
Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu
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Ünlü isimlerin milyonlarca dolarını kaybettiği dolandırıcılık olayında, ana şüpheli Seçil Erzan'ın mahkemede gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yüksek getiri vaadiyle pek çok kişiyi mağdur eden Erzan hakkında, el konulan telefonundan çıkan yeni bilgiler ışığında hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekti.

Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

Şok Edici Bilirkişi Raporu

Erzan'ın telefonundaki aramalar, "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler", "İntihar çeşitleri" ve "Hangi ilaç öldürür" gibi karanlık düşünceleri ortaya serdi. Ayrıca, mağdurlara yönelik "Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem" şeklindeki mesajlaşmaları, suçluluk psikolojisini gözler önüne serdi.

Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

21 Kişi, 30 Milyon Dolar Dolandırıldı

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış futbolcuların da bulunduğu 21 kişi, toplamda 30 milyon dolar dolandırıldı. Erzan'ın yönettiği şebekenin, güvenilir fon vaatleriyle bu kişileri kandırdığı belirlendi.Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

Geri Getirilen Silinen Fotoğraflar ve Mesajlaşmalar

Erzan'ın telefonundan silinmiş ancak daha sonra geri getirilen fotoğraflar ve mesajlaşmalar, davanın seyrini değiştirecek nitelikte. Bu içeriklerde, mağdurlar ve alınan-verilen paralar hakkında önemli bilgiler yer alıyor.Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

İçten İtiraflar ve Umutsuz Mesajlaşmalar

Seçil Erzan'ın, "Nuri Bey" olarak kaydettiği bir kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda, yaşadığı pişmanlık ve umutsuzluk dikkat çekiyor. Erzan, bu mesajlaşmalarda, yaptıklarının ağırlığı altında ezildiğini ve çıkış yolu aradığını belirtiyor.Fatih Terim fon dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler, Seçil Erzan gözyaşlarına boğuldu

Davanın Geleceği

Bu skandalın merkezindeki dava, 8 Mart'ta İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Yeni bilirkişi raporunun ve ortaya çıkan kanıtların, davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu.

# istanbul

27 Şub 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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