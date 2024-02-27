Sakarya Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 28 Şubat 2024 Çarşamba Sakarya Merkez, Kaynarca, Erenler, Arifiye, Geyve, Serdivan, Adapazarı şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Sakarya Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|KAYNARCA
|ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK
|2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE, TEPE SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|ERENLER
|BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE
|1080 SK., 8042, 8042 SK., 8059 SK., 8061 SK., FATİH CD., NİLÜFER SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD.
|28.02.2024
|09:00
|12:00
|ERENLER
|ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE
|1143 SK., 1151 SK., 1162 SK., 1168 SK., 8046, 8048, 8048 SK., 8054 SK., 8065, 8066 SK., 8071 SK., 8079 SK., 8083 SK.
|28.02.2024
|13:00
|16:00
|ARİFİYE
|HANLI MERKEZ
|ANIL, BEREKET SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DADE SK., HATIP, HATİP, HATİP SK., İZCİ SK., MERKEZ CD., NEŞE SK.
|28.02.2024
|09:00
|12:00
|ARİFİYE
|HANLI MERKEZ, HANLIKÖY
|BAHÇE SK., İSTASYON CD., KUTLU, NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM SK., SÜMBÜL SK., ÜMİT SK., YURT
|28.02.2024
|13:00
|16:00
|GEYVE
|GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER
|1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE
|28.02.2024
|09:00
|17:00
|SERDİVAN
|ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY
|18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 2102., 2134., 2142., 2202., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557. SK., 560., 561., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 600. SK., 602. SK., 604., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ASIK SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOR, CAMİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DIK, DİK SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., GÜMÜŞ SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELİ SK., IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPAŞA, KONAK, KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TÜRBE SK., UZEL SK.
|28.02.2024
|01:00
|03:00
|ADAPAZARI
|BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI
|ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, YENI BULVAR, YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK.
|28.02.2024
|09:00
|17:00
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