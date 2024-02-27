Sakarya Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 29 Şubat 2024 Perşembe Sakarya Merkez, Erenler, Adapazarı, Geyve şehirler ve köyler dikkat!

29 Şubat 2024 Sakarya Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|ERENLER
|BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE
|1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8044 SK., 8075, KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER
|29.02.2024
|09:00
|12:00
|ERENLER
|ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY
|19, 35 NOLU SK., 9 NOLU, BULVAR SK., CEMRE SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, LALEZAR SK., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., YENİ SK.
|29.02.2024
|13:00
|16:00
|ADAPAZARI
|SEMERCILER, SEMERCİLER
|DR. NURİ BAYAR CD., HALIÇ, HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK.
|29.02.2024
|09:00
|12:00
|ADAPAZARI
|SEMERCILER, SEMERCİLER
|793 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., HALIÇ CD., KUDÜS CD., MİLLİ EGEMENLİK CD.
|29.02.2024
|13:00
|16:00
|GEYVE
|YÖRÜKLER
|1152., KIRIM SK., KOSOVA, PREVEZE
|29.02.2024
|09:00
|17:00
|GEYVE
|AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALIDIYE, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK
|1552., 1554., 1558., 1703., 2153., 2353., 2356., 2359., 2451., 2452., 2453., 2454., 3501., 3506., 4202., 4204., 4208., 4356., 4652., 4708., 4711., 4714., 4715., 4716., 4722., 4727., 4752., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KADILAR SK., KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE
|29.02.2024
|09:00
|17:00
|GEYVE
|ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, SUÇATI
|ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI
|29.02.2024
|10:00
|12:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.