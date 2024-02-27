- Asayiş

Korkunç traktör kazası can aldı!

Karabük'ün Kahyalar köyünde meydana gelen talihsiz bir olay, traktör kazası sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Ömer Çetin (54) idaresindeki römorklu traktör, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

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Korkunç traktör kazası can aldı! mask
Korkunç traktör kazası can aldı!
Korkunç traktör kazası can aldı!
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Kaza Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Çetin'in kullandığı traktör, Kahyalar köyü Merkez Mahallesi'nden Pirinçlik Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Çetin ve yanında bulunan yolcu Ünal A. (52) ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin hızla ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korkunç traktör kazası can aldı!

Acı Kayıp ve Yaralının Durumu

Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Çetin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan Ünal A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu olay, Karabük ve çevresindeki traktör güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Korkunç traktör kazası can aldı!
# jandarma, karabük, kaza

27 Şub 2024 - 11:37 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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