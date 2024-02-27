Korkunç traktör kazası can aldı!

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Çetin'in kullandığı traktör, Kahyalar köyü Merkez Mahallesi'nden Pirinçlik Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Çetin ve yanında bulunan yolcu Ünal A. (52) ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin hızla ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı Kayıp ve Yaralının Durumu

Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Çetin, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan Ünal A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu olay, Karabük ve çevresindeki traktör güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.