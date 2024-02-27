Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Küçük Çocuğun Sıkışık Anları
Olay, Safranbolu'nun nezih toplu konutlarından birinde yer alan parkta gerçekleşti. 3 yaşındaki Ö.T., parktaki cimnastik aletlerinde oyun oynarken bir anda ayağının sıkıştığını fark etti. Ailesi ve çevredeki duyarlı vatandaşlar, küçük çocuğu kurtarmak için çaba sarf etse de, başarılı olamadılar. Bu durum üzerine, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine acil durum bildirildi.
İtfaiyenin Zamanla Yarışı
İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Profesyonel bir operasyonla cimnastik aletini keserek küçük Ö.T.'yi sıkıştığı yerden özgürleştirdiler. Bu başarılı kurtuluş, çevredeki vatandaşlar tarafından rahat bir nefesle karşılandı.
Güvenlik Önlemleri Artırılıyor
Küçük çocuğun sıkıştığı cimnastik aleti, benzer bir olayın yaşanmaması adına parktan söküldü. Safranbolu Belediyesi, parklarda bulunan oyun ve spor aletlerinin güvenliğini artırmak için gerekli incelemeleri yapacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.