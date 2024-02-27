Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Küçük Çocuğun Sıkışık Anları

Olay, Safranbolu'nun nezih toplu konutlarından birinde yer alan parkta gerçekleşti. 3 yaşındaki Ö.T., parktaki cimnastik aletlerinde oyun oynarken bir anda ayağının sıkıştığını fark etti. Ailesi ve çevredeki duyarlı vatandaşlar, küçük çocuğu kurtarmak için çaba sarf etse de, başarılı olamadılar. Bu durum üzerine, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine acil durum bildirildi.

İtfaiyenin Zamanla Yarışı

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Profesyonel bir operasyonla cimnastik aletini keserek küçük Ö.T.'yi sıkıştığı yerden özgürleştirdiler. Bu başarılı kurtuluş, çevredeki vatandaşlar tarafından rahat bir nefesle karşılandı.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Küçük çocuğun sıkıştığı cimnastik aleti, benzer bir olayın yaşanmaması adına parktan söküldü. Safranbolu Belediyesi, parklarda bulunan oyun ve spor aletlerinin güvenliğini artırmak için gerekli incelemeleri yapacağını duyurdu.