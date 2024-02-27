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Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Safranbolu'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen dramatik kurtuluş operasyonu, yerel halk arasında büyük bir rahatlama yarattı. Oyun oynarken cimnastik aletlerine sıkışan 3 yaşındaki bir çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İhlas Haber Ajansı
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Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı mask
Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
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Küçük Çocuğun Sıkışık Anları

Olay, Safranbolu'nun nezih toplu konutlarından birinde yer alan parkta gerçekleşti. 3 yaşındaki Ö.T., parktaki cimnastik aletlerinde oyun oynarken bir anda ayağının sıkıştığını fark etti. Ailesi ve çevredeki duyarlı vatandaşlar, küçük çocuğu kurtarmak için çaba sarf etse de, başarılı olamadılar. Bu durum üzerine, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine acil durum bildirildi.

Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiyenin Zamanla Yarışı

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Profesyonel bir operasyonla cimnastik aletini keserek küçük Ö.T.'yi sıkıştığı yerden özgürleştirdiler. Bu başarılı kurtuluş, çevredeki vatandaşlar tarafından rahat bir nefesle karşılandı.Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Küçük çocuğun sıkıştığı cimnastik aleti, benzer bir olayın yaşanmaması adına parktan söküldü. Safranbolu Belediyesi, parklarda bulunan oyun ve spor aletlerinin güvenliğini artırmak için gerekli incelemeleri yapacağını duyurdu.Parkta sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
# spor

27 Şub 2024 - 11:48 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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