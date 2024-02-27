Ruhsatsız silah ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ruhsatsız Silahlar ve Mühimmat Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, toplamda 42 adet mermi ele geçirildi. Bu bulgular, bölgede yasa dışı silah ticaretinin boyutlarına dair çarpıcı bilgiler sunuyor.
Bandrolsüz Sigara ve Makaron Operasyonu
Aynı operasyonda, 6 bin 978 adet makaron ve 12 paket bandrolsüz sigara, 240 dal sigara da emniyet güçlerince ele geçirildi. Bu durum, kaçakçılık faaliyetlerinin ne denli geniş bir yelpazeye yayıldığını gözler önüne seriyor.
Sağlığa Zararlı Ürünler de Unutulmadı
Operasyon sırasında ayrıca, 3 adet cinsel içerikli macun da ele geçirildi. Bu ürünlerin sağlık için olası riskleri, operasyonun önemini bir kat daha artırıyor.
Tutuklama ve Cezaevi
Operasyonla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu gelişme, adaletin hızlı bir şekilde tecelli ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.