- Asayiş

Ruhsatsız silah ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

Karabük'te emniyet güçlerinin dikkat çekici bir operasyonu gündeme bomba gibi düştü. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Ruhsatsız silah ve bandrolsüz sigara ele geçirildi mask
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Ruhsatsız Silahlar ve Mühimmat Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, toplamda 42 adet mermi ele geçirildi. Bu bulgular, bölgede yasa dışı silah ticaretinin boyutlarına dair çarpıcı bilgiler sunuyor.

Bandrolsüz Sigara ve Makaron Operasyonu

Aynı operasyonda, 6 bin 978 adet makaron ve 12 paket bandrolsüz sigara, 240 dal sigara da emniyet güçlerince ele geçirildi. Bu durum, kaçakçılık faaliyetlerinin ne denli geniş bir yelpazeye yayıldığını gözler önüne seriyor.

Sağlığa Zararlı Ürünler de Unutulmadı

Operasyon sırasında ayrıca, 3 adet cinsel içerikli macun da ele geçirildi. Bu ürünlerin sağlık için olası riskleri, operasyonun önemini bir kat daha artırıyor.

Tutuklama ve Cezaevi

Operasyonla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bu gelişme, adaletin hızlı bir şekilde tecelli ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
# karabük

27 Şub 2024 - 11:52 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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