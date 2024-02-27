Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, vicdansızca anestezi uygulanarak ölüme terk edilen 10 masum köpek, yerel yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde sağlıklarına kavuştu. 24 Şubat'ta yaşanan bu trajik olay, Kemerli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan köpekler, bir vatandaşın dikkati ve hemen harekete geçen Cide Belediyesi sayesinde ölümden döndü.
Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
Bir ihbarı değerlendiren Cide Belediyesi, polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri nefes almakta güçlük çeker halde buldu. Derhal Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na nakledilen köpekler, burada gerekli tedaviye tabi tutuldu. Anestezi etkisinden kurtarılan köpekler, şimdi barınakta gözlem altında tutuluyor.
Doğaya Dönüş İçin Soruşturma Bekleniyor
Geçici Hayvan Bakımevi Saha Sorumlusu Mesut Seyda Erdoğan, köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve soruşturma tamamlandığında doğal yaşam ortamlarına salınacaklarını belirtti. Veteriner Teknikeri Ümit Gündoğdu ise, köpeklerin yanlış anestezi uygulaması nedeniyle geç ayıldıklarını, ancak genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.