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Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Kastamonu Cide'de anesteziyle ölüme terk edilen 10 köpek, Cide Belediyesi'nin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlıklarına kavuşan köpekler, soruşturma sonrası doğaya salınacak.

İhlas Haber Ajansı
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Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı mask
Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı
Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, vicdansızca anestezi uygulanarak ölüme terk edilen 10 masum köpek, yerel yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde sağlıklarına kavuştu. 24 Şubat'ta yaşanan bu trajik olay, Kemerli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan köpekler, bir vatandaşın dikkati ve hemen harekete geçen Cide Belediyesi sayesinde ölümden döndü.

Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Bir ihbarı değerlendiren Cide Belediyesi, polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri nefes almakta güçlük çeker halde buldu. Derhal Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na nakledilen köpekler, burada gerekli tedaviye tabi tutuldu. Anestezi etkisinden kurtarılan köpekler, şimdi barınakta gözlem altında tutuluyor.Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Doğaya Dönüş İçin Soruşturma Bekleniyor

Geçici Hayvan Bakımevi Saha Sorumlusu Mesut Seyda Erdoğan, köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve soruşturma tamamlandığında doğal yaşam ortamlarına salınacaklarını belirtti. Veteriner Teknikeri Ümit Gündoğdu ise, köpeklerin yanlış anestezi uygulaması nedeniyle geç ayıldıklarını, ancak genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.Anesteziyle ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı
# erdoğan, doğa, polis, kastamonu

27 Şub 2024 - 11:56 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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