Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat Çarşamba 2024 Maçları

28 Şubat 2024 Çarşamba günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...

İtalya Serie A:

20:00 - Sassuolo vs Napoli

22:45 - Inter vs Atalanta

İtalya Serie B:

22:30 - Venezia vs Cittadella

22:30 - Pisa vs Modena

22:30 - Spezia vs FeralpiSalo

Portekiz 2. Lig:

23:15 - Leixoes vs Nacional Madeira

İskoçya Premiership:

22:45 - Aberdeen vs St Johnstone

22:45 - Celtic vs Dundee

22:45 - Hearts vs Hibernian

22:45 - Kilmarnock vs Rangers FC

23:00 - Livingston vs Motherwell

Yunanistan Süper Lig:

16:00 - Volos N.F.C. vs OFI Crete

18:00 - Panetolikos vs Olympiakos

18:00 - Atromitos vs Lamia

20:00 - AEK vs Pas Giannina

21:00 - Panserraikos vs PAOK

22:00 - Panathinaikos vs Aris

Asteras Tripolis vs Kifisia (Saat bilgisi eksik)

İngiltere Federasyon Kupası:

22:30 - Chelsea vs Leeds United

22:45 - Nottingham Forest vs Manchester United

22:45 - Wolverhampton vs Brighton & Hove Albion

23:00 - Liverpool vs Southampton

Fransa Kupası:

23:00 - FC Rouen vs Valenciennes

Türkiye Kupası:

17:30 - Trabzonspor vs Rams Başakşehir

20:45 - Beşiktaş vs Tümosan Konyaspor

Libertadores Kupası, Elemeler:

01:00 - Palestino vs Portuguesa FC

03:30 - Sporting Cristal vs Always Ready

03:30 - RB Bragantino vs Aguilas Doradas

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme:

02:00 - Orlando City vs Cavalry FC

04:15 - Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa

06:30 - Houston Dynamo vs St. Louis City SC

Romanya 1. Lig:

19:30 - Universitatea Cluj vs Farul Constanta

22:00 - Rapid Bükreş vs UTA Arad

Belçika Kupası:

22:30 - Union St.Gilloise vs Club Brugge

İsviçre Kupası:

22:15 - Delémont vs Servette

22:30 - Basel vs Lugano

22:30 - Zurich vs Winterthur

Azerbaycan Premier Lig:

18:00 - Kabala vs Karabağ

Polonya Ekstraklasa:

20:30 - Stal Mielec vs LKS Lodz

Arjantin Primera Nacional:

03:10 - Atlanta vs Aldosivi

İran Pro Ligi:

14:00 - Traktor SC vs Esteghlal Khuzestan

14:30 - Aluminium Arak vs Havadar SC

14:30 - Paykan vs Sanat Naft Abadan

14:30 - Shams Azar Qazvin vs Mes Rafsanjan

16:45 - Zob Ahan vs Persepolis

Güney Afrika Premier Lig:

20:30 - Cape Town City vs SuperSport United

20:30 - Lamontville Golden Arrows vs Sekhukhune United

Vietnam V-Ligi:

14:00 - Nam Dinh vs Ha Noi FC

14:00 - Becamex Binh Duong vs Hong Linh Ha Tinh

15:15 - Ho Chi Minh City vs Binh Dinh FC

Guatemala Ulusal Lig, Kapanış:

00:00 - Coban Imperial vs CSD Comunicaciones

Polonya 1. Lig:

20:00 - Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Motor Lublin

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış:

04:05 - Venados FC vs Atlante

06:05 - Leones Negros UdeG vs Correcaminos de la UAT

Bulgaristan Kupası:

15:30 - Hebar 1918 vs Pirin Blagoevgrad

18:30 - CSKA Sofya vs Arda Kardzhali

Polonya Kupası:

19:30 - Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce

22:30 - Wisla Krakow vs Widzew Lodz

Hırvatistan Kupası:

16:00 - Rudes vs Rijeka

20:00 - Dinamo Zagreb vs HNK Gorica

Çekya Kupası:

19:00 - Trinity Zlin vs Slovan Liberec

20:00 - Slavia Prag vs Sparta Prag

İsviçre Challenge Ligi:

20:30 - Bellinzona vs Vaduz

Almanya Amatör Bölgesellig KuzeyDoğu:

20:30 - Phönix Lübeck vs Teutonia Ottensen

21:00 - Altglienicke vs Babelsberg 03

21:00 - 1. FC Lokomotive Leipzig vs ZFC Meuselwitz

Meksika Primera Ligi, Kapanış:

04:00 - Queretaro vs Atletico San Luis

Kosta Rika Primera Lig, Kapanış:

04:00 - AD San Carlos vs Santos de Guapiles

Kolombiya Primera A, Açılış:

00:00 - Envigado vs Patriotas

04:15 - Millonarios vs Once Caldas

23:15 - Fortaleza CEIF vs Alianza FC

Polonya 2. Lig:

14:00 - Lech Poznan II vs Olimpia Elblag

Bolivya Division Profesional, Apertura:

03:00 - Independiente Petrolero vs Nacional Potosi

Macaristan Kupası:

15:00 - Mezoors vs Vasas Budapeşte

19:00 - Veszprem vs Kecskemeti TE

19:00 - Kozármisleny vs MTK Budapeşte

20:00 - Tiszakecske vs Kisvarda FC

21:00 - Debreceni vs Ferencvaros

UEFA Gençlik Ligi:

16:00 - Olympiakos U19 vs Lens U19

16:30 - Milan U19 vs Braga U19

17:00 - Salzburg U19 vs Nantes U19

18:00 - Bayern Münih U19 vs Feyenoord U19

20:00 - Real Madrid U19 vs RB Leipzig U19

Hindistan Süper Ligi:

17:00 - Mumbai City vs Goa

Uluslararası Hazırlık Maçı:

18:30 - Danimarka (K) vs Avusturya (K)

İsviçre Yükselme 1.Ligi:

22:00 - FC Zürich II vs SC Brühl

AFC Olimpiyat Eleme, Kadın, PO:

12:10 - Avustralya (K) vs Özbekistan (K)

12:34 - Japonya (K) vs Kuzey Kore (K)

Suudi Arabistan 1. Lig:

16:00 - Al Najma vs Al Jandal

16:15 - Ohod Club vs Al Baten

İngiltere Amatör Professional Development League:

17:00 - Bournemouth U21 vs QPR U21

UEFA Uluslar Ligi, Kadın. Eleme:

20:30 - İsveç (K) vs Bosna Hersek (K)

21:00 - İspanya (K) vs Fransa (K)

22:45 - Hollanda (K) vs Almanya (K)

Gold Kupası, Kadınlar Grup B: