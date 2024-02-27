Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat Çarşamba 2024 Maçları

28 Şubat 2024 Çarşamba günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.
Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...
İtalya Serie A:
- 20:00 - Sassuolo vs Napoli
- 22:45 - Inter vs Atalanta
İtalya Serie B:
- 22:30 - Venezia vs Cittadella
- 22:30 - Pisa vs Modena
- 22:30 - Spezia vs FeralpiSalo
Portekiz 2. Lig:
- 23:15 - Leixoes vs Nacional Madeira
İskoçya Premiership:
- 22:45 - Aberdeen vs St Johnstone
- 22:45 - Celtic vs Dundee
- 22:45 - Hearts vs Hibernian
- 22:45 - Kilmarnock vs Rangers FC
- 23:00 - Livingston vs Motherwell
Yunanistan Süper Lig:
- 16:00 - Volos N.F.C. vs OFI Crete
- 18:00 - Panetolikos vs Olympiakos
- 18:00 - Atromitos vs Lamia
- 20:00 - AEK vs Pas Giannina
- 21:00 - Panserraikos vs PAOK
- 22:00 - Panathinaikos vs Aris
- Asteras Tripolis vs Kifisia (Saat bilgisi eksik)
İngiltere Federasyon Kupası:
- 22:30 - Chelsea vs Leeds United
- 22:45 - Nottingham Forest vs Manchester United
- 22:45 - Wolverhampton vs Brighton & Hove Albion
- 23:00 - Liverpool vs Southampton
Fransa Kupası:
- 23:00 - FC Rouen vs Valenciennes
Türkiye Kupası:
- 17:30 - Trabzonspor vs Rams Başakşehir
- 20:45 - Beşiktaş vs Tümosan Konyaspor
Libertadores Kupası, Elemeler:
- 01:00 - Palestino vs Portuguesa FC
- 03:30 - Sporting Cristal vs Always Ready
- 03:30 - RB Bragantino vs Aguilas Doradas
CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme:
- 02:00 - Orlando City vs Cavalry FC
- 04:15 - Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa
- 06:30 - Houston Dynamo vs St. Louis City SC
Romanya 1. Lig:
- 19:30 - Universitatea Cluj vs Farul Constanta
- 22:00 - Rapid Bükreş vs UTA Arad
Belçika Kupası:
- 22:30 - Union St.Gilloise vs Club Brugge
İsviçre Kupası:
- 22:15 - Delémont vs Servette
- 22:30 - Basel vs Lugano
- 22:30 - Zurich vs Winterthur
Azerbaycan Premier Lig:
- 18:00 - Kabala vs Karabağ
Polonya Ekstraklasa:
- 20:30 - Stal Mielec vs LKS Lodz
Arjantin Primera Nacional:
- 03:10 - Atlanta vs Aldosivi
İran Pro Ligi:
- 14:00 - Traktor SC vs Esteghlal Khuzestan
- 14:30 - Aluminium Arak vs Havadar SC
- 14:30 - Paykan vs Sanat Naft Abadan
- 14:30 - Shams Azar Qazvin vs Mes Rafsanjan
- 16:45 - Zob Ahan vs Persepolis
Güney Afrika Premier Lig:
- 20:30 - Cape Town City vs SuperSport United
- 20:30 - Lamontville Golden Arrows vs Sekhukhune United
Vietnam V-Ligi:
- 14:00 - Nam Dinh vs Ha Noi FC
- 14:00 - Becamex Binh Duong vs Hong Linh Ha Tinh
- 15:15 - Ho Chi Minh City vs Binh Dinh FC
Guatemala Ulusal Lig, Kapanış:
- 00:00 - Coban Imperial vs CSD Comunicaciones
Polonya 1. Lig:
- 20:00 - Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Motor Lublin
Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış:
- 04:05 - Venados FC vs Atlante
- 06:05 - Leones Negros UdeG vs Correcaminos de la UAT
Bulgaristan Kupası:
- 15:30 - Hebar 1918 vs Pirin Blagoevgrad
- 18:30 - CSKA Sofya vs Arda Kardzhali
Polonya Kupası:
- 19:30 - Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce
- 22:30 - Wisla Krakow vs Widzew Lodz
Hırvatistan Kupası:
- 16:00 - Rudes vs Rijeka
- 20:00 - Dinamo Zagreb vs HNK Gorica
Çekya Kupası:
- 19:00 - Trinity Zlin vs Slovan Liberec
- 20:00 - Slavia Prag vs Sparta Prag
İsviçre Challenge Ligi:
- 20:30 - Bellinzona vs Vaduz
Almanya Amatör Bölgesellig KuzeyDoğu:
- 20:30 - Phönix Lübeck vs Teutonia Ottensen
- 21:00 - Altglienicke vs Babelsberg 03
- 21:00 - 1. FC Lokomotive Leipzig vs ZFC Meuselwitz
Meksika Primera Ligi, Kapanış:
- 04:00 - Queretaro vs Atletico San Luis
Kosta Rika Primera Lig, Kapanış:
- 04:00 - AD San Carlos vs Santos de Guapiles
Kolombiya Primera A, Açılış:
- 00:00 - Envigado vs Patriotas
- 04:15 - Millonarios vs Once Caldas
- 23:15 - Fortaleza CEIF vs Alianza FC
Polonya 2. Lig:
- 14:00 - Lech Poznan II vs Olimpia Elblag
Bolivya Division Profesional, Apertura:
- 03:00 - Independiente Petrolero vs Nacional Potosi
Macaristan Kupası:
- 15:00 - Mezoors vs Vasas Budapeşte
- 19:00 - Veszprem vs Kecskemeti TE
- 19:00 - Kozármisleny vs MTK Budapeşte
- 20:00 - Tiszakecske vs Kisvarda FC
- 21:00 - Debreceni vs Ferencvaros
UEFA Gençlik Ligi:
- 16:00 - Olympiakos U19 vs Lens U19
- 16:30 - Milan U19 vs Braga U19
- 17:00 - Salzburg U19 vs Nantes U19
- 18:00 - Bayern Münih U19 vs Feyenoord U19
- 20:00 - Real Madrid U19 vs RB Leipzig U19
Hindistan Süper Ligi:
- 17:00 - Mumbai City vs Goa
Uluslararası Hazırlık Maçı:
- 18:30 - Danimarka (K) vs Avusturya (K)
İsviçre Yükselme 1.Ligi:
- 22:00 - FC Zürich II vs SC Brühl
AFC Olimpiyat Eleme, Kadın, PO:
- 12:10 - Avustralya (K) vs Özbekistan (K)
- 12:34 - Japonya (K) vs Kuzey Kore (K)
Suudi Arabistan 1. Lig:
- 16:00 - Al Najma vs Al Jandal
- 16:15 - Ohod Club vs Al Baten
İngiltere Amatör Professional Development League:
- 17:00 - Bournemouth U21 vs QPR U21
UEFA Uluslar Ligi, Kadın. Eleme:
- 20:30 - İsveç (K) vs Bosna Hersek (K)
- 21:00 - İspanya (K) vs Fransa (K)
- 22:45 - Hollanda (K) vs Almanya (K)
Gold Kupası, Kadınlar Grup B:
- 03:00 - Kolombiya (K) vs Porto Riko (K)
- 06:15 - Brezilya (K) vs Panama (K)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.