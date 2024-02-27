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Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat Çarşamba 2024 Maçları

28 Şubat Çarşamba 2024 Futbol Maçları: Bugün sahada hangi takımlar var? Maç saatleri ve kanallar tüm detaylar burada! Heyecan dolu maçları kaçırmayın, programınızı ayarlayın!

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Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat Çarşamba 2024 Maçları mask
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28 Şubat 2024 Çarşamba günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...

İtalya Serie A:

  • 20:00 - Sassuolo vs Napoli
  • 22:45 - Inter vs Atalanta

İtalya Serie B:

  • 22:30 - Venezia vs Cittadella
  • 22:30 - Pisa vs Modena
  • 22:30 - Spezia vs FeralpiSalo

Portekiz 2. Lig:

  • 23:15 - Leixoes vs Nacional Madeira

İskoçya Premiership:

  • 22:45 - Aberdeen vs St Johnstone
  • 22:45 - Celtic vs Dundee
  • 22:45 - Hearts vs Hibernian
  • 22:45 - Kilmarnock vs Rangers FC
  • 23:00 - Livingston vs Motherwell

Yunanistan Süper Lig:

  • 16:00 - Volos N.F.C. vs OFI Crete
  • 18:00 - Panetolikos vs Olympiakos
  • 18:00 - Atromitos vs Lamia
  • 20:00 - AEK vs Pas Giannina
  • 21:00 - Panserraikos vs PAOK
  • 22:00 - Panathinaikos vs Aris
  • Asteras Tripolis vs Kifisia (Saat bilgisi eksik)

İngiltere Federasyon Kupası:

  • 22:30 - Chelsea vs Leeds United
  • 22:45 - Nottingham Forest vs Manchester United
  • 22:45 - Wolverhampton vs Brighton & Hove Albion
  • 23:00 - Liverpool vs Southampton

Fransa Kupası:

  • 23:00 - FC Rouen vs Valenciennes

Türkiye Kupası:

  • 17:30 - Trabzonspor vs Rams Başakşehir
  • 20:45 - Beşiktaş vs Tümosan Konyaspor

Libertadores Kupası, Elemeler:

  • 01:00 - Palestino vs Portuguesa FC
  • 03:30 - Sporting Cristal vs Always Ready
  • 03:30 - RB Bragantino vs Aguilas Doradas

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme:

  • 02:00 - Orlando City vs Cavalry FC
  • 04:15 - Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa
  • 06:30 - Houston Dynamo vs St. Louis City SC

Romanya 1. Lig:

  • 19:30 - Universitatea Cluj vs Farul Constanta
  • 22:00 - Rapid Bükreş vs UTA Arad

Belçika Kupası:

  • 22:30 - Union St.Gilloise vs Club Brugge

İsviçre Kupası:

  • 22:15 - Delémont vs Servette
  • 22:30 - Basel vs Lugano
  • 22:30 - Zurich vs Winterthur

Azerbaycan Premier Lig:

  • 18:00 - Kabala vs Karabağ

Polonya Ekstraklasa:

  • 20:30 - Stal Mielec vs LKS Lodz

Arjantin Primera Nacional:

  • 03:10 - Atlanta vs Aldosivi

İran Pro Ligi:

  • 14:00 - Traktor SC vs Esteghlal Khuzestan
  • 14:30 - Aluminium Arak vs Havadar SC
  • 14:30 - Paykan vs Sanat Naft Abadan
  • 14:30 - Shams Azar Qazvin vs Mes Rafsanjan
  • 16:45 - Zob Ahan vs Persepolis

Güney Afrika Premier Lig:

  • 20:30 - Cape Town City vs SuperSport United
  • 20:30 - Lamontville Golden Arrows vs Sekhukhune United

Vietnam V-Ligi:

  • 14:00 - Nam Dinh vs Ha Noi FC
  • 14:00 - Becamex Binh Duong vs Hong Linh Ha Tinh
  • 15:15 - Ho Chi Minh City vs Binh Dinh FC

Guatemala Ulusal Lig, Kapanış:

  • 00:00 - Coban Imperial vs CSD Comunicaciones

Polonya 1. Lig:

  • 20:00 - Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Motor Lublin

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış:

  • 04:05 - Venados FC vs Atlante
  • 06:05 - Leones Negros UdeG vs Correcaminos de la UAT

Bulgaristan Kupası:

  • 15:30 - Hebar 1918 vs Pirin Blagoevgrad
  • 18:30 - CSKA Sofya vs Arda Kardzhali

Polonya Kupası:

  • 19:30 - Jagiellonia Bialystok vs Korona Kielce
  • 22:30 - Wisla Krakow vs Widzew Lodz

Hırvatistan Kupası:

  • 16:00 - Rudes vs Rijeka
  • 20:00 - Dinamo Zagreb vs HNK Gorica

Çekya Kupası:

  • 19:00 - Trinity Zlin vs Slovan Liberec
  • 20:00 - Slavia Prag vs Sparta Prag

İsviçre Challenge Ligi:

  • 20:30 - Bellinzona vs Vaduz

Almanya Amatör Bölgesellig KuzeyDoğu:

  • 20:30 - Phönix Lübeck vs Teutonia Ottensen
  • 21:00 - Altglienicke vs Babelsberg 03
  • 21:00 - 1. FC Lokomotive Leipzig vs ZFC Meuselwitz

Meksika Primera Ligi, Kapanış:

  • 04:00 - Queretaro vs Atletico San Luis

Kosta Rika Primera Lig, Kapanış:

  • 04:00 - AD San Carlos vs Santos de Guapiles

Kolombiya Primera A, Açılış:

  • 00:00 - Envigado vs Patriotas
  • 04:15 - Millonarios vs Once Caldas
  • 23:15 - Fortaleza CEIF vs Alianza FC

Polonya 2. Lig:

  • 14:00 - Lech Poznan II vs Olimpia Elblag

Bolivya Division Profesional, Apertura:

  • 03:00 - Independiente Petrolero vs Nacional Potosi

Macaristan Kupası:

  • 15:00 - Mezoors vs Vasas Budapeşte
  • 19:00 - Veszprem vs Kecskemeti TE
  • 19:00 - Kozármisleny vs MTK Budapeşte
  • 20:00 - Tiszakecske vs Kisvarda FC
  • 21:00 - Debreceni vs Ferencvaros

UEFA Gençlik Ligi:

  • 16:00 - Olympiakos U19 vs Lens U19
  • 16:30 - Milan U19 vs Braga U19
  • 17:00 - Salzburg U19 vs Nantes U19
  • 18:00 - Bayern Münih U19 vs Feyenoord U19
  • 20:00 - Real Madrid U19 vs RB Leipzig U19

Hindistan Süper Ligi:

  • 17:00 - Mumbai City vs Goa

Uluslararası Hazırlık Maçı:

  • 18:30 - Danimarka (K) vs Avusturya (K)

İsviçre Yükselme 1.Ligi:

  • 22:00 - FC Zürich II vs SC Brühl

AFC Olimpiyat Eleme, Kadın, PO:

  • 12:10 - Avustralya (K) vs Özbekistan (K)
  • 12:34 - Japonya (K) vs Kuzey Kore (K)

Suudi Arabistan 1. Lig:

  • 16:00 - Al Najma vs Al Jandal
  • 16:15 - Ohod Club vs Al Baten

İngiltere Amatör Professional Development League:

  • 17:00 - Bournemouth U21 vs QPR U21

UEFA Uluslar Ligi, Kadın. Eleme:

  • 20:30 - İsveç (K) vs Bosna Hersek (K)
  • 21:00 - İspanya (K) vs Fransa (K)
  • 22:45 - Hollanda (K) vs Almanya (K)

Gold Kupası, Kadınlar Grup B:

  • 03:00 - Kolombiya (K) vs Porto Riko (K)
  • 06:15 - Brezilya (K) vs Panama (K)

# spor

27 Şub 2024 - 11:54 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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