İki otomobil çarpıştı korku dolu anlar yaşandı!

Kaza Anı: İki Otomobil Kafa Kafaya

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 37 LJ 246 plakalı Tofaş marka araç, ana yola çıkmak isterken Niyazi A.'nın kontrolündeki 06 MEV 42 plakalı Mercedes ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mercedes, park halindeki bir Hyundai minibüse çarparak dururken, Tofaş ise yol kenarındaki bir ağaca çarparak ancak durabildi.

Yaralılar ve İlk Müdahale

Kazada, Mercedes sürücüsü Niyazi A. ile Tofaş'ta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hızla Taşköprü Devlet Hastanesine nakletti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın nasıl meydana geldiğini ve sorumluları belirlemek üzere çalışma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor.

Kastamonu ve Taşköprü sakinleri, sık sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Bu tür olayların tekrarlanmaması adına yetkililerin ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.