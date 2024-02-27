- Asayiş

Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu İnebolu'da seyir halindeki Tofaş otomobil alevlere teslim oldu. Motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araç büyük hasar aldı, can kaybı yok.

İhlas Haber Ajansı
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Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi mask
Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi
Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir Tofaş marka otomobil, motor kısmında çıkan yangın sebebiyle alevlere teslim oldu. Olay, Abana ilçesinden İnebolu'daki araç muayene istasyonuna gitmekte olan Sadık Sucuoğlu'nun kullandığı 37 AG 635 plakalı aracın motor kısmında başladı. Yangın, bilinmeyen bir sebeple çıkarken, araç sürücüsü durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi

Hızlı Müdahale, Büyük Felaketi Önledi

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Bu hızlı müdahale sayesinde, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, yangın nedeniyle otomobil büyük çapta maddi hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldi.Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi

Araç Yangınlarına Karşı Dikkat!

Bu olay, araç sahiplerine motor bölümünde meydana gelebilecek yangınlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Araç yangınları, çoğu zaman beklenmedik anlarda ve sebeplerle meydana gelebilir. Bu nedenle, düzenli araç bakımı ve kontrolleri, olası yangın risklerini azaltmada büyük önem taşımaktadır.Tofaş yangını! Seyir halindeki araç kullanılamaz hale geldi
# araç, kastamonu, otomobil

27 Şub 2024 - 12:13 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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