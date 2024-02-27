- Asayiş

İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!

Kastamonu Cide'de meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Mehmet Can Göktaş, yönetimindeki cipin istinat duvarına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

İhlas Haber Ajansı
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İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu! mask
İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!
İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!
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Kaza Anı: İstinat Duvarına Çarpış

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Mehmet Can Göktaş yönetimindeki 37 FF 868 plakalı KİA marka cip, kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu fark etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!

Genç Sürücünün Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Göktaş'ın aracın şoför koltuğunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, cipin saat 04.00 sıralarında yoldan çıkarak istinat duvarına çarptığı anlaşıldı.İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!

Otopsi İle Ölüm Sebebi Belirlenecek

Mehmet Can Göktaş'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç sürücünün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Bu trajik olay, yerel toplulukta derin üzüntüye neden oldu.İstinat duvarına çarpan genç hareketsiz halde bulundu!
# polis, kaza

27 Şub 2024 - 12:23 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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