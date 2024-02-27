Kesintisiz bir teknolojik gelişim yolculuğunda, Google yine yapay zeka harikalarıyla dolu yeni Android güncellemelerini duyurdu. Bu güncellemeler, günlük yaşamınızı daha akıcı ve sorunsuz hale getirmek için tasarlandı.

Mesajlarınızı AI destekli bir asistanla otomatik olarak özetleyip, görselleri tanımlayarak görme engellilere destek olmaktan, müzik ve sağlık verilerinizi daha etkili bir şekilde yönetmeye kadar, bu yeniliklerle Android deneyiminiz tamamen yenileniyor. Google'ın bu son güncellemeleriyle, teknolojinin sınırlarını zorlayarak günlük rutinlerinizi nasıl kolaylaştırabileceğinizi keşfedin.

İŞTE ANDROİD KULLANICILARINI HEYECANLANDIRAN 9 ÖZELLİK

1.Siz yola odaklanın Android Auto sizin yerinize özetlesin

Yapay zekanın yardımıyla Android Auto , sürüş sırasında uzun metinleri veya yoğun grup sohbetlerini otomatik olarak özetleyebilir. Ayrıca ilgili yanıtları ve eylemleri de önerecektir; böylece mesaj göndermek, ETA'nızı paylaşmak veya bir arama başlatmak için bir kez dokunmanız yeterlidir.

2. Görüntüler için oluşturulan altyazıları dinleyin

Android'deki Lookout'taki resim altyazılarıyla , fotoğraflara, çevrimiçi resimlere ve mesajlara dahil edilen resimlere ilişkin otomatik olarak oluşturulan yapay zeka açıklamalarını dinleyebilirsiniz. Görme engelli ve az gören topluluklar için tasarlanan bu özellik artık İngilizce olarak dünya çapında kullanıma sunuluyor.

3. Lens desteği haritalara geliyor

Haritalar'daki Lens için geliştirilmiş ekran okuyucu desteği, yakınlarınızı keşfetmenize ve ATM'ler, restoranlar ve toplu taşıma istasyonları gibi yerleri tanımlamanıza yardımcı olur. Artık telefonunuzun kamerasını çevrenize doğrultabilirsiniz ve TalkBack, çalışma saatleri, derecelendirme veya oraya nasıl gidileceğine ilişkin talimatlar gibi o yerin bilgilerini yüksek sesle okuyacaktır.

4. Google Dokümanlar'da el yazısıyla anında revize verin

Google Dokümanlar işaretlemeleri sayesinde, artık yalnızca parmağınızı veya kaleminizi kullanarak Android telefonunuzdan veya tabletinizden Dokümanlar'a el yazısı ek açıklamalar ekleyebilirsiniz . Farklı kalem renkleri ve vurgulayıcılar gibi seçim yapabileceğiniz çeşitli işaretleme araçlarıyla belgeleri incelemek ve geri bildirim sağlamak hızlı, esnek ve kolaydır.

5. Yeni yayın kontrolleriyle Spotify'da kesintisiz dinleyin

Android'in ana ekranındaki çıkış değiştirici, YouTube Müzik çalarken telefon hoparlörünüz, kulaklığınız, akıllı hoparlörleriniz veya TV'niz olsun, cihazlarınız arasında kolayca geçiş yapmanıza zaten yardımcı oluyor. Artık aynısını Spotify ile de yapabilirsiniz. Yani Spotify'da medya oynatırken çıkış değiştirici artık Spotify Connect cihazlarını gösterecek.

6. Sağlığınız Google için önemli! Zindelik ve fitness verilerinize daha rahat erişin

Favori giyilebilir cihazlarınızdan ve AllTrails, Oura Ring ve MyFitnessPal gibi uygulamalardan alınan verilerle Health Connect aracılığıyla yeniden tasarlanan Fitbit uygulamasında sağlığınızın daha kapsamlı bir resmini görün .

Android telefonunuzdaki Fitbit uygulamasında, Fitbit verilerinizin yanında bağlı uygulamalardan gelen verileri görmek için Siz sekmesine gidin. Bugün sekmesinde ise Health Connect uyumlu uygulamalardan egzersiz, adım sayısı, yakılan kalori, çıkılan kat ve kat edilen mesafe gibi verileri görebilirsiniz.

7. Android akıllı saatinizde şimdi daha fazlası var!

Wear OS saatlerinde artık kullanılabilen Google Cüzdan kartları sayesinde biniş kartlarına, etkinlik biletlerine, spor salonu üyeliklerine, bağlılık kartlarına ve daha fazlasına bileğinizden erişebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz anda kullanıma hazır olmaları için hangi geçişlerin gizleneceğini veya görüntüleneceğini seçin.

8. Yol tarifleri için bileğinize bakmanız yeterli

Wear OS için Google Haritalar'daki toplu taşıma yol tarifleri sayesinde , telefonunuzu cebinizde bırakıp bileğinize bakarak otobüse, trene veya feribota yetiştiğinizden emin olabilirsiniz. Doğrudan akıllı saatinizden kalkış saatlerine bakın, ardından varış noktanıza yönelik pusula destekli navigasyon yol tarifleri alın. Telefonunuzu tercih ederseniz, talimatları saatinize de yansıtabilir ve eller serbest olarak gezinebilirsiniz.

9. Google yapay zekası Gemini ile hızlı bir şekilde iletişime geçin

Bu hafta İngilizce beta sürümünden başlayarak Gemini'ye doğrudan Android telefonunuzdaki Google Mesajlar'dan erişebilirsiniz . Mesajlar uygulamasından çıkmadan mesajlar hazırlamak, beyin fırtınası yapmak, etkinlikler planlamak veya sadece eğlenceli bir sohbet yapmak için Gemini ile sohbet edin.

Kaynak: Üretken kalmanıza yardımcı olacak 9 yeni Android özelliği