Google Pay ABD'de kapatılacak

Yapılan açıklamada, bağımsız Google Pay uygulamasının "uygulama deneyimini basitleştirmek" amacıyla 4 Haziran'da kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.

Amerikalılar Google Cüzdan'ın en popüler özelliklerini (mağazalarda dokunarak ödeme yapma ve ödeme yöntemlerini yönetme) kullanabilecek. Ancak P2P ödemeleri artık kullanılamayacak.

Google Cüzdan ilk olarak on yıldan fazla bir süre önce ortaya çıktı, ancak 2015'te Android Pay ve ardından 2018'de tekrar Google Pay olarak yeniden markalandı.

2022'de Cüzdan, çoğu ülkede Pay'in yerini alarak geri dönüş yaptı ancak Google, ABD'de her iki uygulamayı da sunmaya karar verdi.

Artık Cüzdan ABD'de Pay'den beş kat daha fazla kullanıldığı için şirket tek bir uygulamayı tercih etmeye karar verdi.