Bugün hangi maçlar var? 29 Şubat 2024 Perşembe Maçları

29 Şubat 2024 Perşembe günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...

İspanya Kral Kupası

23:30 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Fransa Kupası

22:45 | Le Puy Foot - Rennes

Türkiye Kupası

20:45 | Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

Libertadores Kupası, Elemeler

03:30 | Atletico Nacional - Nacional

03:30 | Botafogo FR - Aurora

01:00 | Club Nacional - Academia Puerto Cabello

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme

05:15 | Nashville SC - Moca

03:00 | FC Cincinnati - Cavalier

Hollanda Kupası

22:00 | Feyenoord - Groningen

Romanya 1. Lig

22:00 | FC Voluntari - FCSB

19:30 | Petrolul Ploiesti - CS Universitatea Craiova

17:15 | Botosani - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Belçika Kupası

22:45 | Antwerp - Oostende

İsviçre Kupası

22:30 | Sion - Young Boys

Portekiz Kupası

23:45 | Sporting Lizbon - Benfica

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi

19:15 | Al Ittihad Kalba - Al Bataeh

16:35 | Al-Ain - Hatta

Katar Yıldızlar Ligi

20:00 | Al Ahli - Umm Salal

20:00 | Al-Wakrah - Al Markhiya

18:00 | Al-Shamal - Muaither SC

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış

06:05 | Dorados - Tapatio

04:05 | Alebrijes De Oaxaca - Mineros de Zacatecas

Bulgaristan Kupası

18:30 | Ludogorets Razgrad - CSKA 1948 Sofya

Mısır Premier Lig

20:00 | Smouha - Future FC

20:00 | Zamalek - El Daklyeh

Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi

20:00 | Al Nassr - Al Hazm

17:00 | Al Wehda - Al Taawon

17:00 | Al Raed - Al Fayha

Meksika Primera Ligi, Kapanış

06:00 | Club Tijuana - Monterrey

04:00 | Tigres - FC Juarez

Kosta Rika Primera Lig, Kapanış

00:00 | AD Guanacasteca - C.S. Cartagines

Endonezya 1. Lig

15:00 | Bali United - Persis Solo

Arjantin Kupası

03:10 | San Lorenzo - Independiente Chivilcoy

Macaristan Kupası

21:00 | Ujpest - Paksi FC

15:00 | Szentlorinc - Nyiregyhaza Spartacus

Hindistan Süper Ligi

17:00 | Odisha FC - East Bengal Club

Peru Primera Ligi, Açılış

22:15 | Alianza Atletico - Deportivo Garcilaso

Uruguay Kupası