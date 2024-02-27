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Bugün hangi maçlar var? 29 Şubat 2024 Perşembe Maçları

29 Şubat 2024 Perşembe Futbol Maçları: Bugün sahada hangi takımlar var? Maç saatleri ve kanallar tüm detaylar burada! Heyecan dolu maçları kaçırmayın, programınızı ayarlayın!

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Bugün hangi maçlar var? 29 Şubat 2024 Perşembe Maçları mask
Bugün hangi maçlar var? 29 Şubat 2024 Perşembe Maçları
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29 Şubat 2024 Perşembe günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...

İspanya Kral Kupası

  • 23:30 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Fransa Kupası

  • 22:45 | Le Puy Foot - Rennes

Türkiye Kupası

  • 20:45 | Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

Libertadores Kupası, Elemeler

  • 03:30 | Atletico Nacional - Nacional
  • 03:30 | Botafogo FR - Aurora
  • 01:00 | Club Nacional - Academia Puerto Cabello

CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme

  • 05:15 | Nashville SC - Moca
  • 03:00 | FC Cincinnati - Cavalier

Hollanda Kupası

  • 22:00 | Feyenoord - Groningen

Romanya 1. Lig

  • 22:00 | FC Voluntari - FCSB
  • 19:30 | Petrolul Ploiesti - CS Universitatea Craiova
  • 17:15 | Botosani - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Belçika Kupası

  • 22:45 | Antwerp - Oostende

İsviçre Kupası

  • 22:30 | Sion - Young Boys

Portekiz Kupası

  • 23:45 | Sporting Lizbon - Benfica

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi

  • 19:15 | Al Ittihad Kalba - Al Bataeh
  • 16:35 | Al-Ain - Hatta

Katar Yıldızlar Ligi

  • 20:00 | Al Ahli - Umm Salal
  • 20:00 | Al-Wakrah - Al Markhiya
  • 18:00 | Al-Shamal - Muaither SC

Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış

  • 06:05 | Dorados - Tapatio
  • 04:05 | Alebrijes De Oaxaca - Mineros de Zacatecas

Bulgaristan Kupası

  • 18:30 | Ludogorets Razgrad - CSKA 1948 Sofya

Mısır Premier Lig

  • 20:00 | Smouha - Future FC
  • 20:00 | Zamalek - El Daklyeh

Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi

  • 20:00 | Al Nassr - Al Hazm
  • 17:00 | Al Wehda - Al Taawon
  • 17:00 | Al Raed - Al Fayha

Meksika Primera Ligi, Kapanış

  • 06:00 | Club Tijuana - Monterrey
  • 04:00 | Tigres - FC Juarez

Kosta Rika Primera Lig, Kapanış

  • 00:00 | AD Guanacasteca - C.S. Cartagines

Endonezya 1. Lig

  • 15:00 | Bali United - Persis Solo

Arjantin Kupası

  • 03:10 | San Lorenzo - Independiente Chivilcoy

Macaristan Kupası

  • 21:00 | Ujpest - Paksi FC
  • 15:00 | Szentlorinc - Nyiregyhaza Spartacus

Hindistan Süper Ligi

  • 17:00 | Odisha FC - East Bengal Club

Peru Primera Ligi, Açılış

  • 22:15 | Alianza Atletico - Deportivo Garcilaso

Uruguay Kupası

  • 03:00 | Plaza Colonia - Defensor Sporting
# spor

27 Şub 2024 - 14:28 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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