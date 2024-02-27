Bugün hangi maçlar var? 29 Şubat 2024 Perşembe Maçları

29 Şubat 2024 Perşembe günü futbolseverler için heyecan dolu bir gün. Futbol dünyasında bugün oynanacak maçlar, tüm spor tutkunlarının gündeminde yer alıyor.
Peki, bu önemli günün maç programı nedir? "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" gibi soruların yanıtlarını merak eden futbolseverler, maç programlarına göz atmaya başladı. İşte, spor severlerin merakla beklediği28 Şubat 2024 Çarşamba gününün futbol maç programı detayları...
İspanya Kral Kupası
- 23:30 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Fransa Kupası
- 22:45 | Le Puy Foot - Rennes
Türkiye Kupası
- 20:45 | Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
Libertadores Kupası, Elemeler
- 03:30 | Atletico Nacional - Nacional
- 03:30 | Botafogo FR - Aurora
- 01:00 | Club Nacional - Academia Puerto Cabello
CONCACAF Şampiyonlar Ligi, Eleme
- 05:15 | Nashville SC - Moca
- 03:00 | FC Cincinnati - Cavalier
Hollanda Kupası
- 22:00 | Feyenoord - Groningen
Romanya 1. Lig
- 22:00 | FC Voluntari - FCSB
- 19:30 | Petrolul Ploiesti - CS Universitatea Craiova
- 17:15 | Botosani - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Belçika Kupası
- 22:45 | Antwerp - Oostende
İsviçre Kupası
- 22:30 | Sion - Young Boys
Portekiz Kupası
- 23:45 | Sporting Lizbon - Benfica
Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
- 19:15 | Al Ittihad Kalba - Al Bataeh
- 16:35 | Al-Ain - Hatta
Katar Yıldızlar Ligi
- 20:00 | Al Ahli - Umm Salal
- 20:00 | Al-Wakrah - Al Markhiya
- 18:00 | Al-Shamal - Muaither SC
Meksika Expansion MX Ligi, Kapanış
- 06:05 | Dorados - Tapatio
- 04:05 | Alebrijes De Oaxaca - Mineros de Zacatecas
Bulgaristan Kupası
- 18:30 | Ludogorets Razgrad - CSKA 1948 Sofya
Mısır Premier Lig
- 20:00 | Smouha - Future FC
- 20:00 | Zamalek - El Daklyeh
Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi
- 20:00 | Al Nassr - Al Hazm
- 17:00 | Al Wehda - Al Taawon
- 17:00 | Al Raed - Al Fayha
Meksika Primera Ligi, Kapanış
- 06:00 | Club Tijuana - Monterrey
- 04:00 | Tigres - FC Juarez
Kosta Rika Primera Lig, Kapanış
- 00:00 | AD Guanacasteca - C.S. Cartagines
Endonezya 1. Lig
- 15:00 | Bali United - Persis Solo
Arjantin Kupası
- 03:10 | San Lorenzo - Independiente Chivilcoy
Macaristan Kupası
- 21:00 | Ujpest - Paksi FC
- 15:00 | Szentlorinc - Nyiregyhaza Spartacus
Hindistan Süper Ligi
- 17:00 | Odisha FC - East Bengal Club
Peru Primera Ligi, Açılış
- 22:15 | Alianza Atletico - Deportivo Garcilaso
Uruguay Kupası
- 03:00 | Plaza Colonia - Defensor Sporting
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.