Bolu Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Bakan Tekin ile görüştü

Eğitimde İstişare ve Yenilik Vakti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 81 ilin milli eğitim müdürleriyle Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde bir araya geldi. Bu buluşma, eğitim politikalarının daha sağlıklı yürütülmesi ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma amacı taşıyor. Bakan Tekin, bakanlık olarak her adımın detaylı bir şekilde planlandığını ve eğitimdeki her projenin paydaşlarla paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitimde Açık İletişim Çağrısı

Bakan Tekin, eğitimde açık iletişimin önemine dikkat çekerek, yöneticilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden gelen geri bildirimlere her zaman açık olunmasını istedi. Bu sayede, eğitimdeki her adımın daha iyi anlaşılabilir ve uygulanabilir olması hedefleniyor.

Yenilikçi Projeler ve Mevzuat Değişiklikleri

Eğitim politikaları doğrultusunda, il düzeyinde yenilikçi projeler geliştirilmesi teşvik ediliyor. Bakan Tekin, mevzuat değişiklikleriyle birlikte, eğitimde genel bir çerçeve çizildiğini ve bu çerçevede hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların fiziksel aktivitelerini artırmak ve dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla okul bahçelerinde geleneksel oyunların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimde Etkinlikler ve Sınav Hazırlıkları

Bakan Tekin, her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini ve bu etkinliklerle eğitimin daha etkili hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS) için ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarına da değinerek, sınavın Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun olarak hazırlanacağını belirtti.

Sınıf Tekrarı ve Devamsızlıkta Net Tutum

Bakan Tekin, öğrencilerin eğitimdeki başarısını artırmak amacıyla sınıf tekrarı ve devamsızlık konusunda alınan kararlarda taviz verilmeyeceğini açıkladı. Bu duruş, eğitimde disiplin ve başarının önemini vurguluyor.