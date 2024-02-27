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YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM'de Bolu ve Düzce'nin yeni süper hızlı tren projesinde yer almamasına karşı çıkarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bu şehirleri projeye dahil etme çağrısında bulundu. Bu, her iki şehrin gelişimi için kritik bir adım olarak görülüyor

Doğukan Demirci
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YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın mask
YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın
YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın
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Bolu ve Düzce'nin Yüksek Hızlı Tren hayalinde kritik dönemeç

Türkiye'nin ulaşım altyapısını geleceğe taşıyacak yeni süper hızlı tren projeleri, ülkenin dört bir yanında büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak, bu heyecanın gölgesinde, Bolu ve Düzce gibi stratejik öneme sahip şehirlerin güzergahtan dışlanması, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in TBMM'deki güçlü sesiyle gündeme geldi. Ateş, bu iki şehrin projeye dahil edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na önemli bir çağrıda bulundu.

YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

Türker Ateş'ten Ulaştırma Bakanlığı'na net mesaj: "Bolu ve Düzce'yi ihmal etmeyin"

Milletvekili Ateş, parlamentoda yaptığı konuşmada, Bolu ve Düzce'nin süper hızlı tren projesinde yer almamasının sadece bir ihmal değil, aynı zamanda bu şehirlerin gelişimine ket vuracak bir karar olduğunu vurguladı. "Bolu ve Düzce bu kez de hızlı treni kaçırmasın" diyerek, bakanlığa, projenin revize edilerek bu iki merkezi kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

İhale Süreci yaklaşırken Bolu ve Düzce'nin geleceği belirsiz

2024'ün ikinci yarısında başlaması planlanan ihale süreciyle birlikte, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu ve Göynük veya Akyazı üzerinden İstanbul'a uzanacak süper hızlı tren projesi, Bolu ve Düzce'yi dışarıda bırakıyor. Ateş, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, aksi takdirde her iki şehrin de önemli bir fırsatı kaçıracağını ifade etti.YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

Bolu ve Düzce için stratejik önem taşıyan Yüksek Hızlı Tren

Bolu ve Düzce, coğrafi konumları ve ekonomik potansiyelleriyle, yüksek hızlı tren ağının önemli duraklarından biri olabilir. Bu şehirlerin projeye dahil edilmesi, sadece bölgesel kalkınmayı hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ulaşımı da kolaylaştıracak.YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

Bolu ve Düzce'nin Yüksek Hızlı Tren potansiyeli

Milletvekili Ateş'in çağrısı, Ankara-Gerede-Bolu-Düzce hattı için gelecekte planlanabilecek yeni bir YHT hattının umutlarını yeşertti. Bu potansiyel yeni hat, bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan önemli katkılar sağlayarak, Türkiye'nin ulaşım ağını daha da güçlendirebilir.YHT güzergâhında Bolu ve Düzce'ye yer açın

Yüksek Hızlı Tren güzergahında yer alma mücadelesi

Bolu ve Düzce'nin süper hızlı tren projesinde yer alması için yapılan çağrı, her iki şehrin de geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu çağrıya nasıl yanıt vereceği, önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'nin merakla beklediği bir konu haline geldi.

 

# ankara, istanbul, düzce, mudurnu, chp

27 Şub 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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