Altay’dan Bucaspor 1928'e transfer oldu ilk golünü kaydetti

Ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeki Yıldırım, Bucaspor 1928 forması altında golle tanıştı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da başladığı sezonun ardından maaş sorunları nedeniyle serbest kalan Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928'e adım attı.

Zeki Yıldırım'ın gol yolculuğu

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe katıldığı kısa süre içinde takımın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Bucaspor 1928 ile çıktığı 5. maçında Ankara Demirspor'a karşı kaydettiği golle, hem takımına galibiyeti getirdi hem de Bucaspor 1928 ile ilk gol sevincini yaşadı.

Transfer süreci ve performansı

Altay'da geçirdiği yarı sezon boyunca 18 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Yıldırım, yaşadığı maaş problemleri sonucu takımdan ayrılarak Bucaspor 1928'in yolunu tuttu. Yıldırım, yeni takımıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıldırım'ın Bucaspor 1928'e katkısı

Bucaspor 1928'in orta sahasının yeni dinamosu haline gelen Zeki Yıldırım, adaptasyon sürecini hızla tamamlayarak takımın önemli bir parçası oldu. Tecrübeli oyuncu, sahadaki liderliği ve tecrübesiyle genç oyunculara da örnek oluyor.

İlerleyen maçlarda beklentiler

Zeki Yıldırım'ın Bucaspor 1928 forması altında attığı bu ilk gol, hem kendisi hem de takımı için yeni başarıların habercisi olarak görülüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sarı-lacivertli ekibin ligdeki konumunu daha da güçlendireceği ve kalan maçlarda da etkili performanslar sergileyeceği bekleniyor.