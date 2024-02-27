Futbolun altın kitabına yeni bir sayfa: Murat Uluç ve Altay'ın gol yolculuğu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve mali zorluklarla boğuşan Altay, bu sezonun en parlak yıldızını 42 yaşındaki Murat Uluç'ta buldu. Tecrübeli forvet, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 4 golle takımının en skorer oyuncusu haline geldi.

Altay’da yaprak dökümü

Altay, mali krizler nedeniyle oyuncu maaşlarını ödeyememe sorunu yaşarken, ara transfer döneminde önemli oyuncularını kaybetti. Bu süreçte takımdan ayrılan isimler arasında Marco Paixao, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk gibi golcüler yer aldı. Ancak Murat Uluç ve genç orta saha Eren Erdoğan, takımda kalan tek skor kaynakları oldu.

Murat Uluç'un gol serüveni

42 yaşındaki Uluç, kupa maçlarında 3, ligde ise 1 olmak üzere toplam 4 golle takımına önemli katkılarda bulundu. Aktif kadroda sadece Uluç ve Erdoğan'ın gol bulabilmesi, Uluç'u takımın gol yükünü sırtlayan isim yaptı. Bu sezon ligde 11 maça çıkan ve sadece 181 dakika sahada kalan Uluç, performansıyla gençlere örnek oluyor. Tecrübeli oyuncunun, yaşına rağmen antrenmanlardaki bireysel çalışmalara verdiği ağırlık, takdir topluyor.

Altay'ın golcüsü sahaya çıkıyor

Altay, 1 Mart Cuma günü Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Tecrübeli golcü Murat Uluç'un bu önemli maçta sahada daha fazla yer alması ve takımına katkı sağlaması bekleniyor. Altay ve Murat Uluç için önemli bir dönüm noktası olacak bu karşılaşma, takımın ligdeki konumunu da etkileyecek.

Altay ve Uluç'tan beklentiler yüksek

Bu zorlu sezonun geri kalanında Altay'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Murat Uluç'un takıma ne kadar katkı sağlayacağı merak konusu. Uluç'un tecrübesi ve gol yeteneği, Altay için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Takımın genç oyuncuları arasında bir lider figürü olan Uluç, hem saha içindeki performansıyla hem de saha dışındaki profesyonelliğiyle takım arkadaşlarına örnek oluyor.