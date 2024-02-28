Bolu'da Pazar sıkıntısı! Fiyatlar uçarken vatandaş ne diyor?

Bolu Pazarı'nda Fiyat Artışının Perde Arkası

Bolu'nun yerel pazarında son bir ay içinde gözlemlenen fiyat artışları, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Meyve, sebze, balık ve yeşillikler dahil olmak üzere birçok üründe fiyatların yüksekliği dikkat çekiyor. Peki, bu fiyat artışlarının sebebi ne? Esnaf ve vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendiriyor?

Vatandaşlar ve Esnaf Ne Diyor?

Bolu Pazarı'nda yapılan fiyat incelemeleri ve vatandaş yorumları, pazarın ekonomik durumuna dair çeşitli görüşleri ortaya koyuyor. Bazı vatandaşlar, "Halimizden memnunuz. İstediğimiz ürünleri bol bol alabiliyoruz" şeklinde olumlu yorumlar yaparken, diğerleri yüksek fiyatlar karşısında zorlandıklarını ifade ediyor.

Tanju Özcan'ın Değerlendirmeleri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pazardaki fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Vatandaşlarımız fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum sadece Bolu'ya özgü değil, tüm Türkiye genelinde yaşanan bir sorun" diyerek, seçimler sonrası fiyat istikrarının sağlanmasını umduğunu belirtti.

Pazarda Fiyatlar ve Vatandaşın Tepkileri

Bolu Pazarı'nda fiyatlar adeta tavan yapmış durumda. Balık, meyve ve sebze fiyatlarındaki artış, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle balık fiyatlarındaki yükseklik dikkat çekerken, meyve ve sebze fiyatları da vatandaşların bütçesini sıkıntıya sokuyor.

Muhalefet ve İktidar Tartışmaları

Pazardaki fiyat artışları, muhalefet ve iktidar arasındaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı vatandaşlar, iktidara desteklerini ifade ederken, muhalefeti eleştiren görüşler de dile getiriliyor. “biz bilinçli insanlarız seçmenlerin %90’ı Tayyip Erdoğan’a oy veriyor. Neden? Çünkü vatanı düşünüyor. Muhalefet tarafı vatanını sevmiyor. Ben buradan seslenmek istiyorum. 10 bin TL maaşla da geçinemiyoruz. Lütfen Başkan Erdoğan bizi duysun” diyerek hem memnuniyetini hem de sıkıntısını dile getirdi.

Tezgahlarda son durum nasıl?

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 100 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 100 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 60 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 30 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Gelecek Haftalarda Bolu Pazarı'nda Ne Bekleniyor?

Esnafın görüşlerine göre, sıcak hava dalgasıyla birlikte meyve ve sebze fiyatlarında bir düşüş bekleniyor. Ancak balık fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Pazar tezgahlarında son durum ise vatandaşları endişelendiriyor; hamsi, levrek, somon gibi balıkların yanı sıra, mandalina, çilek, hurma gibi meyvelerin fiyatları yüksekliğini koruyor.

Bolu Pazarı'nda Devam Eden Yayınlar

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