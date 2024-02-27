BAİBÜ öğrencilerinden örnek proje!

Sıfır Atık İlkesiyle Doğaya Katkı

BAİBÜ Damla Topluluğu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri'nde yer alan BAİBÜ Genç Ofis üyesi öğrenciler, doğada bulunan atık plastik malzemeleri topladı. Bu atıkları, kuşlar ve diğer hayvanlar için yemlik ve mama kabına dönüştürerek çevreye zarar veren plastik atıkların yeniden kullanımını sağladılar.

Farkındalık Yaratan Bir Adım

Öğrenciler tarafından hazırlanan bu özel malzemeler, BAİBÜ'nün Gölköy yerleşkesinde belirlenen uygun alanlara yerleştirildi. Bu sayede hem üniversite içinde hem de çevresinde çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Proje, atık malzemelerin değerlendirilmesi ve doğaya zarar veren unsurların azaltılması konusunda toplumsal farkındalığı teşvik etmeyi hedefliyor.

Çevre Dostu Yaklaşımların Önemi

Bu proje, sürdürülebilir bir çevre için atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesinin önemini vurguluyor. Öğrencilerin bu girişimi, çevre dostu yaklaşımların ve sıfır atık prensibinin toplumda daha fazla benimsenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, bu tür projelerin çoğalmasıyla birlikte doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.