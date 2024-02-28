Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan!

Bolu'da 2024 Ramazan Ayı heyecanı başlıyor! Bolu Müftülüğü tarafından duyurulan ibadetler, iftarlar ve özel programlarla dolu Ramazan Ayı hazırlıkları hakkında detaylı bilgiler haberimizde… Bolu Ramazan’a nasıl hazırlandı?

Bolu'da 2024 Ramazan Ayı heyecanı

Bolu Müftülüğü, 2024 Ramazan Ayı'nın "Ramazan ve Ahiret Bilinci" temasıyla kutlanacağını açıkladı. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ramazan'ın manevi önemini vurgulayarak, bu mübarek ayın başlangıç tarihini ve Bolu'da düzenlenecek etkinlikleri duyurdu.

Ramazan İbadetleri: Oruç, Teravih ve İtikaf

Ramazan'ın başlangıcı olan imsak ile sahurda başlayan oruç, iftar ile sona eriyor. Bolu Müftülüğü, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak fakirlere, yetimlere ve öğrencilere iftar ve sahur hizmetleri verileceğini belirtti. Ayrıca, teravih namazının 20 rekât olduğu ve geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olduğu hatırlatıldı.

Sadaka ve İtikaf: Paylaşım ve maneviyat

Ramazan Ayı'nda verilen sadaka-i fitr, bayrama kavuşan Müslümanlar ve aile fertleri için bir ibadet olarak kabul edilir. İtikaf ise, Müslümanların Allah'a yakınlık kurmak amacıyla belirli bir süre mescitte ibadet etmesini ifade eder.

Kadir Gecesi ve mukabele

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kabul edilir ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinir. Bu gece, özel dua ve ibadetlerle değerlendirilirken, aynı zamanda Cebrail Aleyhisselam ve Hz. Muhammed (SAV) arasında mukabele adı verilen etkinlik gerçekleştirilir.

Bolu Müftülüğü'nün Ramazan hazırlıkları ve programları

Bolu'da Ramazan Ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İrşad çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, iftarlar ve dini hizmetlerle dolu programlar Bolu halkına sunulacak. Ayrıca, Alo 190 Fetva Hattı hafta sonları da açık olacak ve dini konularda halka hizmet verecek.

Bolu'da Ramazan Ayı'nın coşkusu

Bolu Müftülüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen hazırlıklarla, Bolu halkı Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini doyasıya yaşayacak. İbadetler, programlar ve paylaşımlarla dolu bu ay, Bolu'da coşku ve bereketle karşılanacak.