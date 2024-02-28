Yılmaz ve Doğanay’dan Demirkol’a destek pozları

Bolu AK Parti'de yenilik rüzgarları

AK Parti, Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerine hazırlık olarak büyük bir adım attı. Sağlık Mahallesi'nde düzenlenen merkez seçim ofisi açılışı, partinin tüm kadrolarını bir araya getirerek, seçim kampanyasına dinamik bir başlangıç yaptı. Bu etkinlik, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol liderliğindeki AK Parti'nin Bolu'da yeni bir döneme işaret etti.

Güç birliği ve birlik mesajı

Etkinliğe, AK Parti'nin Bolu'daki önde gelen isimleri katıldı. İl Başkanı Suat Güner, Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, eski ve yeni dönem partililerin yanı sıra, geniş bir partili kitlesi bu önemli günde bir araya geldi. Yoğun katılım, partinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığını gösterdi.

Demirkol'un iddialı hedefleri

Muhammed Emin Demirkol, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin coşkusunun, 31 Mart sonrasında elde edilecek zaferin bir işareti olduğunu belirtti. "Bolu her şey için hazır. Bolu'ya hizmet ve eser siyasetini getireceğiz" diyerek, seçim sonrası Bolu için büyük ve iddialı hedeflerini açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı"na doğru

AK Parti'nin Bolu'daki seçim kampanyası, "Türkiye Yüzyılı" hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Demirkol ve partinin diğer önemli isimleri, azim ve kararlılıkla çalışacaklarını, gerçek belediyecilik hizmetleriyle Bolu'yu buluşturacaklarını vurguladı. Bu yaklaşım, partinin Bolu için vaat ettiği yenilikçi ve gelişim odaklı projelerin altını çiziyor.

AK Parti'nin kararlı duruşu

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, partinin Bolu ve Türkiye genelindeki kararlı duruşunu vurguladı. "Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler, sadece milletimizin refahı için çalışacak kadrolar, algı değil gerçek belediyecilik hizmetleri için hazırız, kararlıyız" ifadeleriyle, AK Parti'nin Bolu için koyduğu yüksek hedefleri ve bu hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Birlikte yenilik ve gelişim yolunda

AK Parti'nin Bolu'da düzenlediği bu etkinlik, partinin yenilik ve gelişim odaklı bir döneme girdiğinin ve seçimlere büyük bir birlik içinde hazırlandığının kanıtı oldu. Partinin geçmişten günümüze tüm kadrolarının, Muhammed Emin Demirkol liderliğinde kenetlenmesi, Bolu için vaat edilen yenilikçi hizmet ve gelişimlerin önünü açıyor. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Bolu'nun geleceği için büyük umutlar vaat ediyor.