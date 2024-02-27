Süper Lig'de penaltı rekoru: Fenerbahçe mi Galatasaray mı daha çok penaltı kullandı?

Trendyol Süper Lig'de futbolun heyecanı, 27. haftanın ardından penaltı istatistikleriyle zirveye taşındı. Geride kalan haftalarda toplam 100 penaltı kararı verildi, bu kararların 77'si golle sonuçlandı. İlk sıralarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın penaltı performansları dikkat çekti.

Hakemlerin penaltı karnesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre, hakem Abdulkadir Bitigen 14 maçta 11 penaltı kararı ile en çok penaltı çalan hakem oldu. Onu, 7 penaltı ile Bahattin Şimşek ve 6 penaltı ile Tugay Kaan Numanoğlu, Burak Şeker takip etti.

Penaltı uzmanları sahne aldı

Mauro Icardi, penaltı vuruşlarında gösterdiği başarı ile öne çıktı. Arjantinli yıldız, kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirdi. Benzer başarıyı Cikalleshi ve Mame Thiam da göstererek, penaltılardaki keskin nişancılıklarını ispatladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic ise 9 penaltının 6'sında kalecileri mağlup etti.

Geçen sezonla paralel penaltı sayısı

Süper Lig'de geçen sezonun aynı döneminde de 100 penaltı kararı verilmişti, bu sezonki istatistiklerle büyük bir paralellik gösteriyor. Fenerbahçe geçen sezon da penaltı kazanma konusunda önde gelen takımlar arasındaydı.

Analiz ve istatistiklerle Süper Lig'de penaltı raporu

Ligdeki penaltı kararlarının analizi, takımların kritik anlardaki performansını ve hakemlerin karar verme eğilimlerini gözler önüne seriyor. Bu istatistikler, futbolseverler ve analistler için önemli veriler sunarken, takımların stratejik planlamalarında da etkili oluyor.

Fenerbahçe penaltıda zirvede, Galatasaray takipte

Fenerbahçe, 14 penaltı kararı ile bu alanda liderliği elinde bulundururken, Galatasaray 11 penaltı ile rakibinin en yakın takipçisi oldu. Her iki takım da kritik penaltıları gole çevirme başarısı göstererek, 9'ar gol kaydetti. Penaltı yarışında Samsunspor ve Hatayspor, 7'şer penaltı ile bu ekipleri izledi.