Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Öncesi Detaylı Analiz | İddaa Tahmini 29.02.2024

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir akşam daha kapıda! Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final heyecanında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

20.45'te başlayacak olan bu mücadeleyi A SPOR kanalından canlı izleyebilirsiniz.

Hem Galatasaray'ın muazzam formu hem de Fatih Karagümrük'ün dirençli mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz bir maç vaat ediyor. İki takım arasındaki karşılaşmanın detaylı analizi, bahis oranları ve daha fazlasını bu yazıda bulabilirsiniz.

Galatasaray'ın Muhteşem Formu

Galatasaray, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor ve geçtiğimiz hafta Rams Park'ta Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek bu pozisyonunu pekiştirdi. Okan Buruk yönetimindeki ekip, bu sezon evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanarak harika bir performans sergiliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşanan elenme sonrası, Galatasaray'ın gözü şimdi iki kulvarda zafer arayışında. Türkiye Kupası'nda da iddialı olan Sarı-Kırmızılılar, çeyrek finalde Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 yenerek geldiği bu noktada, sakatlıkları bulunan Serge Aurier ve Hakim Ziyech'ten yoksun sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın olası ilk 11'i

Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Keram Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Carlos Vinicius

Fatih Karagümrük'ün Mücadelesi

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Fatih Karagümrük, son maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Shota Arveladze'nin öğrencileri, bu sonuçla birlikte son üç lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Türkiye Kupası'nda ise Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran Kırmızı-Siyahlılar, şimdi Galatasaray'ın zorlu sınavını verecek.

Fatih Karagümrük'te dikkat çeken eksik ise Koray Günter'in sakatlığı.

Fatih Karagümrük'ün olası ilk 11'i

Matias Dituro, Frederic Veseli, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden, Valentin Eysseric, Can Keleş, Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Kevin Lasagna

Maç Öncesi Tahmin Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini pekiştiren ve ardı ardına galibiyetler alan bir takım olarak, Türkiye Kupası'nda da güçlü bir performans sergilemeye hazır.

Fatih Karagümrük ise ligdeki kümede kalma mücadelesinin yanı sıra kupada da varlık göstermek istiyor. Bu çekişmeli mücadelede, Galatasaray'ın ilk yarıda maçı domine edeceğini ve avantajı eline alacağını öngörüyoruz.