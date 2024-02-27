- Teknoloji

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Yayıncılığını Bandai Namco'nun üstlendiği, dövüş oyunu sektörünün öncülerinden Tekken serisinin son halkası Tekken 8, piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede büyük bir satış başarısına imza attı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Tekken 8’in satış rakamları belli oldu mask
Tekken 8’in satış rakamları belli oldu
Tekken 8’in satış rakamları belli oldu
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26 Ocak'ta oyuncularla buluşan bu sevilen oyun, Steam, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi platformlarda yerini aldı. Tekken 8, çıkışının ilk gününden itibaren ön siparişlerin de katkısıyla milyonluk satış barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Hızla büyüyen Tekken ailesi

Tekken 8'in satış rakamları, piyasaya çıkışının ilk ayında iki milyonu aşarak, serinin önceki oyunu Tekken 7'nin başarısını gölgede bırakma potansiyeline işaret ediyor. Tekken 7, dünya çapında 11.8 milyon kopya satarak serinin en çok satan oyunu olmuştu. Ancak Tekken 8'in bu rekoru kırma yolunda ilerlediği görülüyor. Bandai Namco, Tekken 8'in başarısını, Tekken 7'ye kıyasla daha iyi bir performans olarak değerlendiriyor.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Street Fighter 6 ve Mortal Kombat 11 ile rakip kıyaslaması

Tekken 8, piyasaya çıkışının ilk ayında elde ettiği iki milyonluk satış rakamıyla, Capcom'un Street Fighter 6'sı ve Mortal Kombat 11 gibi rakip oyunlarla benzer bir satış hızına ulaştı. Street Fighter 6, yedi aylık bir süreçte üç milyon satış rakamına erişirken, Mortal Kombat 11, ilk ayında üç milyon kopya satmayı başarmıştı.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Tekken 8 destek ve güncellemeleri

Bandai Namco, Tekken 8'e olan desteğini sürdürme niyetinde. Oyun için planlanan çeşitli içerik güncellemeleri, e- spor etkinlikleri, müzik ve lisans duyurularıyla oyuncu kitlesini genişletmeyi ve oyuncuları daha fazla bağlamayı hedefliyor. Tekken World Tour 2024, 13 Nisan'da başlayacak ve Tekken World Tour Finalleri ile devam edecek olan bu etkinlikler, oyunun canlılığını sürdüreceğinin bir göstergesi.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Oyuncuların yaratıcılığını ön plana çıkıyor

Bandai Namco, oyunculardan gelen geri bildirimlere de kulak veriyor. Oyun içi mağaza, önceki bölümlerden kostümler, karakter görünümleri ve iş birliklerinden lisanslı ürünler gibi özelleştirme öğeleri sunarak, oyuncuların Tekken karakterlerine kendi dokunuşlarını eklemelerine olanak tanıyor.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

Yeni Karakterler ve DLC paketleri ile genişleyen evren

Tekken 8'in Year 1 Pass içeriği, oyuna dört oynanabilir karakter ekleyecek ve bu karakterlerden birinin serinin sevilen ismi Eddy olduğu daha önce açıklanmıştı. Bu eklemeler, oyunun hikayesini ve evrenini daha da zenginleştirerek, oyunculara yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Tekken 8’in satış rakamları belli oldu

# spor, destek

27 Şub 2024 - 16:58 - Teknoloji

Mahreç  Osman Aykan

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