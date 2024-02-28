BAİBÜ’ye yeni derslikler yolda

BAİBÜ'de eğitim altyapısının dönüşümü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyerek, öğrenci ve akademisyenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni dersliklerin inşaatına hazırlanıyor. Bu yeni yapılar, üniversitenin eğitimdeki kalitesini artırma ve akademik potansiyelini genişletme yolundaki kararlı adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni dersliklerin teknik özellikleri

Yeni derslik binaları, 3 bin 893 metrekare oturum alanı üzerine kurulacak ve toplamda 13 bin 381 metrekarelik bir alana yayılacak. Zemin üzeri üç katlı olarak planlanan bu betonarme yapılar, modern eğitim anlayışının tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, çevre düzenlemesi ile kampüsün estetik ve fonksiyonel değerine katkıda bulunacaklar.

İhale sürecinin detayları

Üniversitenin bu önemli projesi için ihale süreci, 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. İhale, Rektörlük İdari Binasının Eski Senato Odası'nda yapılacak ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Bu süreç, projenin rekabetçilik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine olanak tanıyacak.

Projenin tamamlanma hedefi

Projeye ayrılan 18 aylık süre zarfında, inşaatın başlangıcından itibaren tüm aşamaların dikkatle yönetilmesi hedefleniyor. Üniversite yönetimi, inşaatın planlandığı gibi ilerlemesi ve eğitim-öğretime zamanında katkıda bulunması için gerekli tüm önlemleri almaya hazır. Bu yeni derslikler, BAİBÜ'nün eğitimdeki yenilikçi yaklaşımını daha da pekiştirecek ve akademik başarıyı destekleyecek.

BAİBÜ'nün akademik potansiyelinin güçlenmesi

Bu yeni derslikler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin eğitimdeki liderliğini daha da güçlendirecek ve öğrencilere ile öğretim üyelerine modern, teknolojik ve fonksiyonel eğitim alanları sunacak. Daha fazla öğrenciye kaliteli eğitim imkanı sunulacak, öğretim üyeleri için daha iyi çalışma koşulları sağlanacak. Üniversitenin eğitimdeki yenilikçi yaklaşımı, bu fiziksel genişlemenin de desteğiyle daha da güçlenecek, böylece BAİBÜ, eğitim kalitesinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.