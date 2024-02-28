Bolu'da YILTAŞ Vakfı faaliyete geçiyor

Bolu'nun sosyal dönüşüm merkezi

Bolu, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım atarak Yıltaş Vakfı'nı kurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla hayata geçirilen vakıf, Resmi Gazete'de duyuruldu. 500 bin lira mal varlığı ile yola çıkan Yıltaş Vakfı, yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımına katkı sağlama vizyonuyla dikkat çekiyor.

Misyonuyla fark yaratan Yıltaş Vakfı

Yıltaş Vakfı'nın temel amacı, yoksullukla mücadele ederek adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kaynakların etkili kullanımını teşvik eden vakıf, vakıf senedinde belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda da çeşitli sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Bu hedeflerle, vakıf Bolu ve çevresinde önemli sosyal katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Yıltaş Vakfı'nın güçlü yönetim kadrosu

Vakfın yönetim kurulu, Emre Yıldırım, Hülya Yıldırım ve Burhan Yıldırım gibi deneyimli isimlerden oluşuyor. Bu ekip, vakfın kuruluş amacına uygun olarak, sosyal ve kültürel projeleri yönetecek ve vakfın hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacak. Yıltaş Vakfı'nın başlangıç mal varlığı ve güçlü yönetim kadrosu, vakfın başarılı projelere imza atacağının bir göstergesi.

Topluma katkıda bulunacak projeler

Yıltaş Vakfı, Bolu ve çevresinde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında gerçekleştireceği projelerle toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor. Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması gibi konularda da aktif olacak vakıf, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu projeler, vakfın toplumsal dönüşümde önemli bir aktör olmasını sağlayacak.

Yıltaş Vakfı'nın geleceğe yönelik vizyonu

Yıltaş Vakfı, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın artırılması gibi uzun vadeli hedeflere sahip. Bolu başta olmak üzere, faaliyetlerini geniş bir coğrafyaya yaymayı ve daha fazla birey ile topluluğa ulaşmayı hedefleyen vakıf, yerel ve ulusal düzeyde iş birlikleri ve partnerlikler kurarak etki alanını genişletmeyi planlıyor.

Yıltaş Vakfı'nın kuruluşu, Bolu'da sosyal adalet ve toplumsal dayanışma adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vakfın, yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımına katkı sağlama misyonu, bölgede sosyal dönüşümün ve gelişimin önünü açacak nitelikte.