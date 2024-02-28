Bolu'da çiftçilere yüzde 50 hibeli yem bezelyesi tohumu

Hibeli tohum dağıtımının duyurusu

Bolu İl Özel İdaresi, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda, yüzde 50 hibeli yem bezelyesi tohumu dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu destekle, çiftçilerin maliyetlerini düşürmeleri ve üretim kapasitelerini artırmaları hedefleniyor.

Dağıtım tarihi ve yeri

Bu özel etkinlik, 27 Şubat 2024 Salı günü saat 10:30'da, Hükümet Konağı bahçesinde yapılacak. Çiftçilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için belirtilen tarih ve saatte etkinlik alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ödeme bilgileri ve süreci

Katılımcı çiftçilerin, tohum alımı için gerekli ödemeleri Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü'nün belirlediği IBAN numarasına yapmaları gerekiyor: TR54 0001 0025 6435 1584 6653 76. Bu ödemeler, Tarımsal Projeler Çiftçi Katkısı Hesabına yatırılacak.

Dekont teslimi

Çiftçiler, ödeme dekontlarını sabah saat 10:00'a kadar elden teslim edebilecekleri gibi, 03743561018 numaralı WhatsApp hattına da gönderebilirler. Bu işlem, katılımın resmiyet kazanması için önemli bir adımdır.

Katılım koşulları

Bu destek programından yararlanmak isteyen çiftçilerin, belirtilen ödeme ve dekont teslim süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Program, Bolu bölgesindeki tarımsal üretimi canlandırmak ve çiftçilere maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından sağlanan bu destekle, yem bezelyesi üretiminin artırılması ve bölgesel tarımsal üretimin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çiftçilerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmaları beklenmektedir. Bu etkinlik, hem çiftçilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bir girişim olarak öne çıkıyor.