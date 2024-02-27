Ünlü iddaa yorumcusu İsveçli Kurt Erik Englund 27 Şubat 2024 İddia Tahminleri

27 Şubat 2024 dikkat çeken maçları için detaylı analizler ve tahminler! Ankaragücü ve Fenerbahçe arasındaki kritik Türkiye Kupası mücadelesi, golcü takımların karşılaşması SC Cambuur vs NEC Nijmegen ve zirve yarışındaki Derby County'nin Charlton ile olan maçı üzerine öngörüler. İskandinav futbolunun derinliklerinden gelen Kurt Erik Englund'un kaleminden çıkan keskin analizlerle maç öncesi rehberiniz.

Bu hafta futbol dünyasında birçok heyecan verici maç bizleri bekliyor. İskandinav futbolunun analiz ustası Kurt Erik Englund, Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi ağırlayacağı Türkiye Kupası mücadelesinden, gol yıldızlarının parladığı SC Cambuur ve NEC Nijmegen arasındaki Hollanda Kupası çekişmesine, ayrıca İngiltere 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Derby County'nin Charlton ile olan önemli karşılaşmasına kadar bir dizi maçı mercek altına alıyor.

Englund'un detaylı analizleri ve maç öncesi tahminleriyle, futbolseverler bu kritik karşılaşmalar öncesinde önemli bilgilere sahip olacak.

Türkiye Kupası - Ankaragücü - Fenerbahçe: 20.45

Ev sahibi Ankaragücü, hafta sonunda ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Bu üst üste 3. mağlubiyetleri oldu. Ancak yönetim, teknik direktörünün arkasında olduğunu açıkladı. Bu takımın iyi bir reaksiyon vermesini sağlayacaktır.

Bassogog, Ali Sowe ve Morutan gibi kaliteli hücumculara sahipler. Konuk Fenerbahçe'yi ise zorlu bir fikstür bekliyor. Bu maçtan sonra lig ve Konferans Ligi maçları onları bekliyor olacak.

Hafta sonu ilk yarısını 1-0 geride kapattıkları maçta, maçın sonlarında buldukları gol ile 2-1 galip geldiler.

Ancak oynadıkları futbolun, zirve yarışında yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Ankaragücü'nün seyircilerinin de desteğini alarak maça iyi başlayacağını ve ilk yarıda en az 1 gol bulacağını öngörüyorum.

Ev Sahibi İlk Yarı 0,5 Gol Alt/Üst

Hollanda Kupası - SC Cambuur - NEC Nijmegen: 22.00

Ev sahibi ekip Eerste Divisie'nin en golcü takımı konumunda. 27 maçta tam 60 gol attılar. Genç golcüleri Milan Smit, 16 gol ve 5 asist ile ligin en iyilerinden oldu.

Finale ulaşmak istiyorlar ve bu en büyük kozları olacak. Hemen hatırlatayım; son 5 maçlarının 4'ü '2,5 Üst' sonuçlandı. Konuk Nijmegen ise en iyi sezonlarından birisini geçiriyor.

Oynadıkları son 14 maçta yalnızca 1 yenilgi aldılar. Ligde oynadıkları 23 maçta tam 80 gol çıktı.

Bu alanda zirvede olan takımlardan oldular. Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorlar. Önce bu maçtan galibiyet almaları gerektiğini biliyorlar.

Başarılı iki ekibin, tek maç üzerinden oynanacak olan bu turda 2,5 gol barajını aşacağını öngörüyorum.

İngiltere 1. Ligi - Derby County - Charlton: 22.45

Ligde oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazanan Derby, averaj ile ligde 2. sıraya kadar yükseldi.

Son dönemde müthiş işler yapan Mendez-Laing ile takımının en golcüsü olan James Collins, bu maçta takımlarının en kilit oyuncuları olacaklar.

Evlerinde 4 maçtır kaybetmiyorlar ve 3'ünü kazandılar. Konuk Charlton ise uzun zamandır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetlerini kasım ayının sonunda aldılar.

Küme düşme hattında bulunan Cheltenham'dan sadece 1 puan yukarıdalar. Ancak onlardan 2 maç fazla yapmış durumdalar.

Bu performansları ile en büyük küme düşme adayı onlar. 16 dış saha maçında sadece 1 galibiyet aldıklarını da hatırlatayım.

Zirve yarışı içerisinde olan Derby'nin kazanacağını öngörüyorum.

İsveçli Kurt Erik Englund Kimdir?

2011'den itibaren İskandinav futbol liglerindeki derinlemesine analizleri ve yorumları ile öne çıkan bir İsveçli yazar, Avrupa'nın dört bir yanındaki ligleri de yakından takip ediyor.

Spor dünyasından edindiği güvenilir bilgileri, kendi geliştirdiği analiz teknikleriyle harmanlayarak, tahminlerini ve maç analizlerini Bilyoner'de paylaşmaya devam ediyor.

Bu yazar, özellikle İskandinav ligleri olmak üzere, Avrupa futboluna dair derinlemesine bilgi sunuyor.