Hamsi avı azalırken, fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor: Türkiye'deki balık pazarının son durumu

Hamsi Avında Düşüş Devam Ediyor

Türkiye'nin deniz ürünleri piyasasında, hamsi avındaki azalma dikkat çekiyor. 15 Nisan'a yaklaşan av yasağı öncesinde, hamsi stokları giderek azalırken, bu durum diğer balık türlerine olan ilgiyi artırıyor. Özellikle istavrit, hamsinin yerini alarak tüketicilerin yeni tercihi olmaya başlıyor.

İstavrit Fiyatlarında İstikrar

Geçtiğimiz aylarda hamsinin kilogram fiyatı 20 TL'ye kadar düşmüşken, şimdi 100 TL'den satılıyor. Buna karşılık, istavrit fiyatları 50 TL seviyesinde sabit kalarak tüketicilere daha ulaşılabilir bir alternatif sunuyor. Balık hali esnafının belirttiğine göre, istavrit fiyatları son bir aydır değişmedi ve diğer gıda ürünlerine kıyasla daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Hamsi ve İstavritin Pazar Dinamikleri

Balıkçılar, bu sezonun hamsi ve istavrit açısından bereketli geçtiğini belirtiyor. Hamsi avının azalmasına rağmen, istavritin bolluğu ve uygun fiyatı sayesinde vatandaşlar balık tüketimini sürdürebiliyor. Hamsi, avının azalması ve derin sularda bulunması nedeniyle artık eskisi kadar tercih edilmiyor. Bununla birlikte, balık boyutları fiyatları etkileyen önemli bir faktör olarak kalmaya devam ediyor.

Balıkçılık Sektöründe Gelecek Beklentileri

Balık hali esnafları ve balıkçılar, gelecek dönemler için olumlu beklentilere sahip. İstavritin sabit fiyatı ve diğer balık türlerinin çeşitliliği, Ramazan ayında da vatandaşların balık tüketimini devam ettirebileceği anlamına geliyor. Pazarın dinamikleri, tüketicilerin tercihlerindeki değişiklikleri ve sektörün geleceğini şekillendiriyor.