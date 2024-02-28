Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Boluspor hız kesmedi

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, 25. haftada karşılaşacağı Göztepe ile olan önemli maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Erzurumspor FK ile oynanan kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Boluspor, şimdi de Göztepe maçına odaklanmış durumda.

Karşılaşmanın detayları

Deplasmanda Pazar günü saat 16:00'da gerçekleşecek olan bu mücadele için Boluspor, yüksek bir motivasyonla hazırlıklarına başladı.

Antrenmanlarda moraller yüksek

Haftanın ilk antrenmanında, Erzurumspor FK maçında forma giyen oyuncular, jenerasyon çalışması yaparak, kondisyonlarını korudu. Diğer yandan, Erzurumspor FK maçında süre alamayan ve sonradan oyuna dahil olan oyuncular ise 1 saat 10 dakikalık bir antrenmanla form tutmaya çalıştı.

Boluspor’un hedefi net

Play-off yarışının içinde bulunan Boluspor'da, oyuncuların antrenman boyunca sergiledikleri yüksek moral, takımın hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Play-off yolunda kritik viraj

Boluspor için ligin 25. haftası, Play-off yarışında kritik bir öneme sahip. Göztepe ile oynanacak olan maç, sezon sonunda elde edilecek pozisyon açısından belirleyici olabilir. Bu bağlamda, Yalçın Hoca ve oyuncuları, Göztepe maçına özel bir önem veriyor ve maça en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma içindeler.