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Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Erzurumspor zaferinin ardından yüksek motivasyonla hazırlıklarına başlayan Boluspor, Play-off yolunda kritik bir maça daha çıkıyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı mask
Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı
Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı
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Boluspor hız kesmedi

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, 25. haftada karşılaşacağı Göztepe ile olan önemli maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Erzurumspor FK ile oynanan kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Boluspor, şimdi de Göztepe maçına odaklanmış durumda.

Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Karşılaşmanın detayları

Deplasmanda Pazar günü saat 16:00'da gerçekleşecek olan bu mücadele için Boluspor, yüksek bir motivasyonla hazırlıklarına başladı.

Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Antrenmanlarda moraller yüksek

Haftanın ilk antrenmanında, Erzurumspor FK maçında forma giyen oyuncular, jenerasyon çalışması yaparak, kondisyonlarını korudu. Diğer yandan, Erzurumspor FK maçında süre alamayan ve sonradan oyuna dahil olan oyuncular ise 1 saat 10 dakikalık bir antrenmanla form tutmaya çalıştı.

Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Boluspor’un hedefi net

Play-off yarışının içinde bulunan Boluspor'da, oyuncuların antrenman boyunca sergiledikleri yüksek moral, takımın hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Boluspor'un Göztepe sınavına hazırlıkları hız kesmeden başladı

Play-off yolunda kritik viraj

Boluspor için ligin 25. haftası, Play-off yarışında kritik bir öneme sahip. Göztepe ile oynanacak olan maç, sezon sonunda elde edilecek pozisyon açısından belirleyici olabilir. Bu bağlamda, Yalçın Hoca ve oyuncuları, Göztepe maçına özel bir önem veriyor ve maça en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma içindeler.

# pazar, erzurumspor, boluspor

28 Şub 2024 - 09:15 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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