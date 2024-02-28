Seri bitiren takım Boluspor bu sefer Göztepe'nin serisini bitirmek istiyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, futbol sahalarında adeta bir kale gibi direnç gösteriyor. İzmir temsilcisi, son dört maçında rakiplerine gol şansı tanımadı ve kendi kalesini tam anlamıyla bir kaleye çevirdi. Göztepe'nin bu istikrarlı savunması, onu ligin en az gol yiyen takımı yapmayı başardı. Şu ana kadar yalnızca 14 golle rakiplerinin hücumlarını savuşturan Göztepe, savunma hattında sergilediği bu üstün performansıyla dikkat çekiyor.

Göztepe rakip ağları 9 kez havalandırdı

Göztepe, son dört maçlık periyotta rakip kaleleri tam 9 kez havalandırma başarısı gösterdi. Bu süreçte Altay, Bandırmaspor, Manisa FK ve Adanaspor ile karşılaşan Göztepe, sadece defansif değil, aynı zamanda ofansif gücünü de konuşturdu. İzmir ekibi, rakiplerine karşı toplamda 9 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Bu performansla Göztepe, hem savunmada hem de hücumda ligin dikkat çeken takımlarından biri haline geldi.

Anthony Junior Dennis sahneye çıkıyor

Göztepe'nin genç yeteneği Anthony Junior Dennis, takımın orta saha performansına önemli bir katkı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon U19 takımına katılan ve bu sezonun ilk yarısında U19 Ligi'nde forma giyen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girerek A takıma yükseldi. Sahada geçirdiği 380 dakika ile takımına değer katan genç oyuncu, aynı zamanda bir asist yaparak takım oyununa katkı sağladı. Dennis, orta saha bölgesinde önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Boluspor'un gözü Göztepe'nin serisinde

Boluspor, geçtiğimiz hafta Erzurumspor FK'yı mağlup ederek, rakibinin galibiyet ve gol yememe serisine son verdi. Bu başarıdan sonra Boluspor'un hedefi, bu hafta karşılaşacakları Göztepe'nin serisini de bozmak. Mavi-beyazlı ekip, Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak rakibinin savunma hattını da zorlamayı planlıyor.

Göztepe ve Boluspor arasındaki bu mücadele, Trendyol 1. Lig'de haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Her iki takımın da sahaya süreceği stratejiler ve oyuncuların performansı, maçın sonucunu doğrudan etkileyecek. Göztepe'nin savunma ve hücumdaki üstün performansı ile Boluspor'un bu seriyi bozma hedefi, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor.