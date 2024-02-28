Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi fırtınası

AİBÜ’den madalya şov

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda adeta bir madalya şov yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 400 sporcunun katıldığı bu heyecan dolu turnuvada, BAİBÜ'nün yetenekli sporcuları, Spor Bilimleri Fakültesi çatısı altında önemli bir başarıya imza attılar.

Şampiyonlar belli oldu

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada BAİBÜ'nün parlayan yıldızları; Muhammed Emir Uysal, Gamze Tost ve Shno Zaradsht Faraidun, sırasıyla erkekler 75 kg B kategorisinde altın, kadınlar 57 kg'da gümüş ve 48 kg'da bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya ulaştılar. Bu sporcular, alın teri ve azmin mükemmel bir örneğini sergileyerek, üniversitelerini en iyi şekilde temsil ettiler.

Takım ruhu ve birlikteliğin zaferi

BAİBÜ Muay Thai erkek takımı da, takım olarak gösterdikleri üstün performans ile şampiyonada 3. sıraya yerleşerek kürsüdeki yerlerini aldılar. Bu başarı, bireysel yeteneklerin yanı sıra, takım ruhu ve birlikteliğin de ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Tebrikler üst üste

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümid Karlı, şampiyonada gösterdikleri üstün performans ve elde ettikleri başarılar için tüm sporcuları ve takımı tebrik etti. Dekan Karlı, bu başarının, üniversitenin spor alanındaki prestijini daha da artırdığını ve gelecek organizasyonlar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu tarihi başarı, BAİBÜ'nün spor alanında yükselen bir yıldız olduğunu ve Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası gibi prestijli turnuvalarda önemli başarılar elde edebileceğini gösterdi.