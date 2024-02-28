28 Şubat 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 28 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 Şubat OLAN İŞ İLANLARI

KARACABEY MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Ambar/Depo Görevlisi

ÖZ ÖZTAŞ GIDA TEKNOLOJİLERİ UNLU MAMULLER İNŞAAT NAKLİYE TURİZM GIDA SANAYİ TİCARETİ - Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı)

ÖZ İŞ KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİC.A.Ş. - Metal Levha İşçisi