- Kültür-Sanat

Göz kamaştıran drapaj sergisi

Düzce Üniversitesi'nin yetenekli moda tasarımı öğrencileri, benzersiz abiye elbise tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı. Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı'nın düzenlediği ve moda severlerin yoğun ilgi gösterdiği Drapaj Sergisi, ziyaretçileri büyüledi.

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Göz kamaştıran drapaj sergisi
Göz kamaştıran drapaj sergisi
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Moda ve Sanatın Buluşma Noktası

Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Moda Tasarım Program Koordinatörü Öğretim Görevlileri Çiğdem Dursun ve Gülden Abanoz'un öncülüğünde gerçekleşen sergi, moda ve sanatın kusursuz birleşimini sergiledi. Sergi, bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde moda dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Göz kamaştıran drapaj sergisi

Yaratıcılığın Adresi: Drapaj Sergisi

Düzce Üniversitesi moda tasarımı öğrencilerinin elinden çıkan eşsiz abiye elbise tasarımları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her biri birbirinden farklı ve özgün tasarımlar, serginin en çok dikkat çeken noktalarından biri oldu. Drapaj tekniği ile hayat bulan elbiseler, moda tutkunlarının ilgisini çekti.

Moda Dünyasına Yeni Yetenekler Kazandırılıyor

Drapaj Sergisi, Düzce Üniversitesi'nin moda tasarımı programı öğrencilerine önemli bir platform sunuyor. Bu platform sayesinde öğrenciler, tasarımlarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı buluyor. Sergi, aynı zamanda öğrencilerin sektörle buluşmasına ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor.Göz kamaştıran drapaj sergisi

Ziyaretçilerden Tam Not

Sergi, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı. Moda severler, sergideki tasarımları yakından inceleme ve tasarımcı adaylarıyla tanışma fırsatı buldu. Drapaj Sergisi, moda ve tasarım alanında ilham verici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

# düzce

28 Şub 2024 - 09:27 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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