Göz kamaştıran drapaj sergisi

Moda ve Sanatın Buluşma Noktası
Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Moda Tasarım Program Koordinatörü Öğretim Görevlileri Çiğdem Dursun ve Gülden Abanoz'un öncülüğünde gerçekleşen sergi, moda ve sanatın kusursuz birleşimini sergiledi. Sergi, bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde moda dünyasına yeni bir soluk getirdi.
Yaratıcılığın Adresi: Drapaj Sergisi
Düzce Üniversitesi moda tasarımı öğrencilerinin elinden çıkan eşsiz abiye elbise tasarımları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her biri birbirinden farklı ve özgün tasarımlar, serginin en çok dikkat çeken noktalarından biri oldu. Drapaj tekniği ile hayat bulan elbiseler, moda tutkunlarının ilgisini çekti.
Moda Dünyasına Yeni Yetenekler Kazandırılıyor
Drapaj Sergisi, Düzce Üniversitesi'nin moda tasarımı programı öğrencilerine önemli bir platform sunuyor. Bu platform sayesinde öğrenciler, tasarımlarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı buluyor. Sergi, aynı zamanda öğrencilerin sektörle buluşmasına ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor.
Ziyaretçilerden Tam Not
Sergi, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı. Moda severler, sergideki tasarımları yakından inceleme ve tasarımcı adaylarıyla tanışma fırsatı buldu. Drapaj Sergisi, moda ve tasarım alanında ilham verici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.