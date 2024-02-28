Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı

Teknik Ustalık ve Sanatsal Yansımalar
Doç. Dr. Burcu Günay, serginin linol baskı gibi teknik olarak yüksek baskı uygulamaları üzerine kurulduğunu belirtiyor. Linol kalıplarının oyulması, matbaa mürekkebinin uygulanması ve ham bez üzerine baskının yapılması gibi aşamalar, bu sanatsal yolculuğun temelini oluşturuyor. Günay, bu teknikle üretilen eserlerin, sanatçıların kendi sanat pratiğini baskı dili ile aktarma sürecinin bir yansıması olduğunu vurguluyor.
Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat
Baskı Halleri Sergisi, sanatın farklı yönlerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Her bir eser, sanatçının kişisel yolculuğunu ve baskı sanatıyla olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Sergi, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin sanat eğitimindeki başarısını da gösteriyor.
Teşekkürler ve Davet
Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Burcu Günay, tüm sanatseverleri bu benzersiz sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor. "Baskı Halleri" sergisi, sanatın dönüştürücü gücünü ve baskı sanatının çeşitliliğini kutluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.