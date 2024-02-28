Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı

Teknik Ustalık ve Sanatsal Yansımalar

Doç. Dr. Burcu Günay, serginin linol baskı gibi teknik olarak yüksek baskı uygulamaları üzerine kurulduğunu belirtiyor. Linol kalıplarının oyulması, matbaa mürekkebinin uygulanması ve ham bez üzerine baskının yapılması gibi aşamalar, bu sanatsal yolculuğun temelini oluşturuyor. Günay, bu teknikle üretilen eserlerin, sanatçıların kendi sanat pratiğini baskı dili ile aktarma sürecinin bir yansıması olduğunu vurguluyor.

Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat

Baskı Halleri Sergisi, sanatın farklı yönlerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Her bir eser, sanatçının kişisel yolculuğunu ve baskı sanatıyla olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Sergi, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin sanat eğitimindeki başarısını da gösteriyor.

Teşekkürler ve Davet

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Burcu Günay, tüm sanatseverleri bu benzersiz sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor. "Baskı Halleri" sergisi, sanatın dönüştürücü gücünü ve baskı sanatının çeşitliliğini kutluyor.