- Kültür-Sanat

Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı

Düzce Üniversitesi'nin yetenekli sanatçıları, "Baskı Halleri" sergisiyle sanatseverleri büyülemeye hazır. Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde kapılarını açan bu özel sergi, Resim Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eserlerini bir araya getiriyor. Linol baskı tekniğinin inceliklerini yansıtan bu sergi, 8 Mart 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

İhlas Haber Ajansı
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Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı mask
Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı
Sanatın yeni dönemi! "Baskı halleri" sergisi açıldı
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Teknik Ustalık ve Sanatsal Yansımalar

Doç. Dr. Burcu Günay, serginin linol baskı gibi teknik olarak yüksek baskı uygulamaları üzerine kurulduğunu belirtiyor. Linol kalıplarının oyulması, matbaa mürekkebinin uygulanması ve ham bez üzerine baskının yapılması gibi aşamalar, bu sanatsal yolculuğun temelini oluşturuyor. Günay, bu teknikle üretilen eserlerin, sanatçıların kendi sanat pratiğini baskı dili ile aktarma sürecinin bir yansıması olduğunu vurguluyor.

Sanatın yeni dönemi!

Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat

Baskı Halleri Sergisi, sanatın farklı yönlerini keşfetmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Her bir eser, sanatçının kişisel yolculuğunu ve baskı sanatıyla olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Sergi, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin sanat eğitimindeki başarısını da gösteriyor.Sanatın yeni dönemi!

Teşekkürler ve Davet

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Burcu Günay, tüm sanatseverleri bu benzersiz sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor. "Baskı Halleri" sergisi, sanatın dönüştürücü gücünü ve baskı sanatının çeşitliliğini kutluyor.

# düzce, ziyaret

28 Şub 2024 - 09:41 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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