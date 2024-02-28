- Kültür-Sanat

Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, resim derslerinde tanıştıkları filografi sanatıyla adeta büyülüyor. Sadece iki ay gibi kısa bir sürede filografi sanatının inceliklerini öğrenen öğrenciler, metrelerce ip ve tel kullanarak ünlü isimlerin portrelerini hayata geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler mask
Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler
Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler
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Sanatın Gücü
Mehmet Parlayan rehberliğindeki öğrenciler, ahşap üzerine çakılan çiviler etrafına dikkatle sarılan iplerle, Sultan II. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar Fatih Terim gibi pek çok ünlü ismin portresini ortaya çıkardı. Bu eserler, okulun duvarlarını süsleyerek sanatın ve tarihin buluşma noktası haline geldi.

Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Önyargıların Üstesinden Gelenler
Başlangıçta filografi sanatına yabancı olan ve başarısız olacaklarına dair ön yargılara sahip olan öğrenciler, zamanla bu sanat dalında ustalaştı. Mehmet Parlayan, öğrencilerin bu süreçte büyük bir gelişim gösterdiğini ve sonunda 45'e yakın eseri sergileyebilecek düzeye ulaştıklarını belirtti.Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Çeşitlilik ve İlham
Sergide, Türk tarihine damga vurmuş isimlerden, sevilen sanatçılara ve önemli figürlere kadar geniş bir yelpazede portreler yer alıyor. Öğrencilerin ayrıca bazı öğretmenlerinin portrelerini yapması, projenin kapsamını daha da genişletti.Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Dikkat Çeken Eserler ve Emek
Mustafa Kemal Atatürk, Sultan II. Abdülhamir Han, Tarık Akan gibi isimlerin portreleri büyük ilgi görürken, öğrencilerin bu eserler için 25 kilometre ip kullanmış olması, projenin büyüklüğü ve emeğin boyutunu gözler önüne seriyor.Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

28 Şub 2024 - 09:48 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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