Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Sanatın Gücü

Mehmet Parlayan rehberliğindeki öğrenciler, ahşap üzerine çakılan çiviler etrafına dikkatle sarılan iplerle, Sultan II. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar Fatih Terim gibi pek çok ünlü ismin portresini ortaya çıkardı. Bu eserler, okulun duvarlarını süsleyerek sanatın ve tarihin buluşma noktası haline geldi.

Önyargıların Üstesinden Gelenler

Başlangıçta filografi sanatına yabancı olan ve başarısız olacaklarına dair ön yargılara sahip olan öğrenciler, zamanla bu sanat dalında ustalaştı. Mehmet Parlayan, öğrencilerin bu süreçte büyük bir gelişim gösterdiğini ve sonunda 45'e yakın eseri sergileyebilecek düzeye ulaştıklarını belirtti.

Çeşitlilik ve İlham

Sergide, Türk tarihine damga vurmuş isimlerden, sevilen sanatçılara ve önemli figürlere kadar geniş bir yelpazede portreler yer alıyor. Öğrencilerin ayrıca bazı öğretmenlerinin portrelerini yapması, projenin kapsamını daha da genişletti.

Dikkat Çeken Eserler ve Emek

Mustafa Kemal Atatürk, Sultan II. Abdülhamir Han, Tarık Akan gibi isimlerin portreleri büyük ilgi görürken, öğrencilerin bu eserler için 25 kilometre ip kullanmış olması, projenin büyüklüğü ve emeğin boyutunu gözler önüne seriyor.