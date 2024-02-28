Öğrencilerinden filografi sanatı ile ünlü portreler

Sanatın Gücü
Mehmet Parlayan rehberliğindeki öğrenciler, ahşap üzerine çakılan çiviler etrafına dikkatle sarılan iplerle, Sultan II. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar Fatih Terim gibi pek çok ünlü ismin portresini ortaya çıkardı. Bu eserler, okulun duvarlarını süsleyerek sanatın ve tarihin buluşma noktası haline geldi.
Önyargıların Üstesinden Gelenler
Başlangıçta filografi sanatına yabancı olan ve başarısız olacaklarına dair ön yargılara sahip olan öğrenciler, zamanla bu sanat dalında ustalaştı. Mehmet Parlayan, öğrencilerin bu süreçte büyük bir gelişim gösterdiğini ve sonunda 45'e yakın eseri sergileyebilecek düzeye ulaştıklarını belirtti.
Çeşitlilik ve İlham
Sergide, Türk tarihine damga vurmuş isimlerden, sevilen sanatçılara ve önemli figürlere kadar geniş bir yelpazede portreler yer alıyor. Öğrencilerin ayrıca bazı öğretmenlerinin portrelerini yapması, projenin kapsamını daha da genişletti.
Dikkat Çeken Eserler ve Emek
Mustafa Kemal Atatürk, Sultan II. Abdülhamir Han, Tarık Akan gibi isimlerin portreleri büyük ilgi görürken, öğrencilerin bu eserler için 25 kilometre ip kullanmış olması, projenin büyüklüğü ve emeğin boyutunu gözler önüne seriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.