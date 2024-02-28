Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Aranan Şahıslar Yakalandı: 58 Şüpheli Gözaltında
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında, 0-5 yıl arası aranan 17 kişi, 5-10 yıl arası aranan 3 kişi ve 10 yıl üzeri aranan 3 kişi bulunuyor. Ayrıca, ifade için aranan 35 kişi de bu operasyonlar kapsamında yakalandı.
Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama
Uyuşturucu ile mücadelede de büyük bir kararlılık gösteren güvenlik güçleri, 12 ayrı operasyon düzenleyerek önemli miktarda uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonlar sonucunda 56 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.
Maden Ocakları ve Trafik Denetimleri
Maden ocaklarının denetlenmesi konusunda da etkin bir çalışma yürütüldü. 11 maden ocağı denetlenirken, 7'si imha edildi. Trafik denetimlerinde ise 612 denetim yapılarak, 15 bin 761 araç kontrol edildi ve 10 bin 266 kişiye ulaşıldı.
Okul Çevrelerinde Güvenlik Önlemleri
Okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Yapılan denetimlerde, 231 okul çevresi incelendi, 5 bin 170 kişi sorgulandı ve 76 metruk bina tespit edildi. Ayrıca, 243 okul servisi denetimi gerçekleştirildi ve ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.