Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Aranan Şahıslar Yakalandı: 58 Şüpheli Gözaltında

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında, 0-5 yıl arası aranan 17 kişi, 5-10 yıl arası aranan 3 kişi ve 10 yıl üzeri aranan 3 kişi bulunuyor. Ayrıca, ifade için aranan 35 kişi de bu operasyonlar kapsamında yakalandı.

Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Uyuşturucu ile mücadelede de büyük bir kararlılık gösteren güvenlik güçleri, 12 ayrı operasyon düzenleyerek önemli miktarda uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonlar sonucunda 56 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.

Maden Ocakları ve Trafik Denetimleri

Maden ocaklarının denetlenmesi konusunda da etkin bir çalışma yürütüldü. 11 maden ocağı denetlenirken, 7'si imha edildi. Trafik denetimlerinde ise 612 denetim yapılarak, 15 bin 761 araç kontrol edildi ve 10 bin 266 kişiye ulaşıldı.

Okul Çevrelerinde Güvenlik Önlemleri

Okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Yapılan denetimlerde, 231 okul çevresi incelendi, 5 bin 170 kişi sorgulandı ve 76 metruk bina tespit edildi. Ayrıca, 243 okul servisi denetimi gerçekleştirildi ve ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi.