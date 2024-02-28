- Asayiş

Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri yoğun asayiş uygulamalarıyla suç ve suçlulara geçit vermedi. Bu süreçte, aranan şahıslar ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele başta olmak üzere, birçok alanda önemli başarılara imza atıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı mask
Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı
Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı
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Aranan Şahıslar Yakalandı: 58 Şüpheli Gözaltında

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında, 0-5 yıl arası aranan 17 kişi, 5-10 yıl arası aranan 3 kişi ve 10 yıl üzeri aranan 3 kişi bulunuyor. Ayrıca, ifade için aranan 35 kişi de bu operasyonlar kapsamında yakalandı.

Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Uyuşturucu ile mücadelede de büyük bir kararlılık gösteren güvenlik güçleri, 12 ayrı operasyon düzenleyerek önemli miktarda uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonlar sonucunda 56 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Maden Ocakları ve Trafik Denetimleri

Maden ocaklarının denetlenmesi konusunda da etkin bir çalışma yürütüldü. 11 maden ocağı denetlenirken, 7'si imha edildi. Trafik denetimlerinde ise 612 denetim yapılarak, 15 bin 761 araç kontrol edildi ve 10 bin 266 kişiye ulaşıldı.Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

Okul Çevrelerinde Güvenlik Önlemleri

Okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Yapılan denetimlerde, 231 okul çevresi incelendi, 5 bin 170 kişi sorgulandı ve 76 metruk bina tespit edildi. Ayrıca, 243 okul servisi denetimi gerçekleştirildi ve ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi.Kapsamlı asayiş ve uyuşturucu operasyonları! 58 gözaltı

# araç, trafik

28 Şub 2024 - 09:54 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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