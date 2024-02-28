- Siyaset

Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'dan önemli isimleri, geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu hafta da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmelerin içeriği gizli tutulsa da, partideki birlik ve stratejik planlamaların masaya yatırıldığı düşünülüyor.

Esra Perçin
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Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret mask
Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret
Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret
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CHP'nin Ağır Toplarından Ardı Ardına Ziyaretler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bolu teşkilatından ağır ağabeyler, siyasi gündemi meşgul eden ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen heyet, bu hafta da mevcut Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. Her iki ziyaretin de detayları kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, bu buluşmaların partinin geleceği açısından önemli olduğu düşünülüyor.

Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret

Türker Ateş Öncülüğünde Gerçekleşen Önemli Görüşmeler

CHP Bolu Milletvekili ve TOBB kontenjanından seçilen Türker Ateş, geçen haftaki ziyaretlerde olduğu gibi, bu hafta da ziyaretlerin baş aktörü oldu. 27 Şubat Salı günü gerçekleşen görüşme, Bolu politikası ve parti içi meseleler açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili konuların gündeme geldiği tahmin ediliyor.Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret

Ziyaretin Katılımcıları ve Mesajı

Bu stratejik toplantıya, Milletvekili Türker Ateş'in yanı sıra, geçmiş dönem Bolu Belediye Başkanı Necdet Gören, il ve ilçe başkanları ile parti üyeleri katıldı. Milletvekili Ateş, ziyaretin bir 'hayırlı olsun ziyareti' olduğunu belirterek, CHP'ye gönül veren önceki dönem yöneticileri ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel'e iyi dileklerini ilettiklerini ifade etti. Görüşme sonrası Özgür Özel'in Bolu heyetine ve parti örgütlerine selam göndermesi, partideki birlik ve beraberlik ruhunun altını çizdi.Bolu heyetinden Özgür Özel'e stratejik ziyaret

Bu ziyaretler, CHP içindeki sıra dışı çalışmaların ve stratejik planlamaların aktif bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Parti yönetimi ve yerel teşkilatlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, gelecek dönem politikalarının şekillendirilmesinde kritik bir rol oynuyor.

# belediye, başkan, chp, ziyaret

28 Şub 2024 - 09:57 - Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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