İlhan Durak'tan Bolu'nun spor geleceğine yatırım

Sporun kalbi Bolu'da atacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim öncesi dönemde genç sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek, sporun ve gençliğin Bolu'daki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaçayır Spor Tesisleri'nde gerçekleşen bu buluşma, Durak'ın spor ve gençlik politikalarına dair vizyonunu ortaya koydu.

Amatör sporlara hak ettiği değer

Durak, amatör ve salon sporlarına yeterince değer verilmediğine dikkat çekerek, bu alanlarda faaliyet gösteren kulüp ve sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaret ettiği bir amatör spor kulübünde elde edilen başarıları örnek göstererek, bu başarıların daha iyi şartlarda nasıl tekrarlanabileceğini anlattı.

Belediye desteği

Sporcuların ve antrenörlerin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasının önemine değinen Durak, belediye imkanlarının bu yönde seferber edileceğini belirtti. Seçimleri kazanmaları durumunda, sporculara ve gençlere yönelik desteklerin artırılacağını ifade etti.

Her mahalleye bir spor sahası

Durak, sporun tabana yayılması adına her mahalleye en az bir spor sahası yapılacağını duyurdu. Bu projenin, gençlerin spor faaliyetlerine kolayca erişimini sağlayarak, daha sağlıklı bir toplum yapısına katkıda bulunacağını belirtti.

Gençler geleceğimiz

Durak, gençleri geleceğin teminatı olarak gördüğünü ve onların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayan bir araç olduğunu ve bu yüzden gençlere yönelik yatırımların önemli olduğunu vurguladı.

Bolu'da Sporun Geleceği Parlak

İlhan Durak'ın gençler ve sporcularla olan buluşması, Bolu'da sporun geleceğine dair umutları artırdı. Amatör ve salon sporlarına verilecek desteklerle birlikte, her mahalleye yapılacak spor sahaları, gençlerin daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan tanıyacak. Durak'ın projeleriyle Bolu, sporun ve gençliğin merkezi haline gelmeye aday.