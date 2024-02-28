Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı

Islak Yol Kaza Getirdi
Edinilen bilgilere göre, 67 AT 763 plakalı motosiklet, Alaplı'nın Karaağaç rampasında ilerlerken, yoldaki su birikintisi nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Sürücü, motosikletten düşerek ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tehlike Arz Eden Su Birikintileri
Kaza, yolun ıslak olması ve su birikintilerinin tehlike yaratması nedeniyle gerçekleşti. Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücüler, yetkililerden suyun tahliye edilmesini talep etti. Islak zemin, özellikle motosiklet sürücüleri için büyük bir risk oluşturuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.