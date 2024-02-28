Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı

Islak Yol Kaza Getirdi

Edinilen bilgilere göre, 67 AT 763 plakalı motosiklet, Alaplı'nın Karaağaç rampasında ilerlerken, yoldaki su birikintisi nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Sürücü, motosikletten düşerek ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tehlike Arz Eden Su Birikintileri

Kaza, yolun ıslak olması ve su birikintilerinin tehlike yaratması nedeniyle gerçekleşti. Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücüler, yetkililerden suyun tahliye edilmesini talep etti. Islak zemin, özellikle motosiklet sürücüleri için büyük bir risk oluşturuyor.