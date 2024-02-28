- Asayiş

Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi, tehlikeli bir trafik kazasına sahne oldu. Karaağaç rampasında meydana gelen olayda, yola akan su bir motosiklet kazasına neden oldu. Kazada, 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.K., kontrolü kaybederek yaralandı.

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Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı mask
Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı
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Islak Yol Kaza Getirdi

Edinilen bilgilere göre, 67 AT 763 plakalı motosiklet, Alaplı'nın Karaağaç rampasında ilerlerken, yoldaki su birikintisi nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Sürücü, motosikletten düşerek ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Islak yol tehlikesi! Motosiklet kazasıyla sonuçlandı

Tehlike Arz Eden Su Birikintileri

Kaza, yolun ıslak olması ve su birikintilerinin tehlike yaratması nedeniyle gerçekleşti. Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücüler, yetkililerden suyun tahliye edilmesini talep etti. Islak zemin, özellikle motosiklet sürücüleri için büyük bir risk oluşturuyor.
# kaza

28 Şub 2024 - 10:15 Zonguldak/ Alapli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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