A101’in müdavim yorumları yapay zeka ile görselleştirildi

A101, dijital platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, proje kapsamında A101'e ait özel markalı ürünler (PL) hakkında müşteri memnuniyetini yansıtan olumlu yorumları, yapay zeka tarafından görselleştirerek Instagram hesabındaki 13 milyonun üzerindeki takipçisiyle buluşturuyor.

13 milyon takipçiye sahip

Yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ile üretilmiş, birbirinden ilginç ve farklı görsellerin ortaya çıktığı projede şirketin PL ürünlerine olan bağlılık ve güven ön plana çıkarken, eğlenceli içerikler Instagram kullanıcılarının beğeni ve etkileşimine sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları, şirketin başlattığı projeye #a101müdavimhikayeleri ‘hashtag'iyle katılarak 13 milyonun üzerinde takipçiye sahip şirketin sosyal medya hesabından paylaşılma fırsatını yakalıyorlar.

İnteraktif bir müşteri portföyü

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefleyen bir marka olarak teknolojiyi en etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Şirketimizin ürünlerine olan müşteri bağlılığı ve memnuniyeti bizler için çok değerli ve anlamlı... Bu bağı daha da güçlendirmek ve teşvik etmek adına sosyal medyada paylaşılan olumlu yorumları, yapay zeka ile görselleştirerek takipçilerimizle buluşturduk. Dijital mecralarda müşteri deneyimini daha interaktif ve katılımcı hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.