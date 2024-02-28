Maden faciası! TTK işçisi yaşamını yitirdi

Kaza Anı: Tehlikenin Boyutları

Olay, saat 22.00 sıralarında, eksi 360 kodunda vuku buldu. Sağlam, 5 tonluk bir kömür vagonu ile vagonu döndürerek boşaltmaya yarayan tumba arasında kalarak ağır yaralandı. İşçinin ilk müdahalesi, maden ocağında çalışan arkadaşları tarafından yapıldı. Ancak, durumu ağır olan Sağlam, hızla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Acı Son: Kurtarılamayan Bir Hayat

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen, iki çocuk babası Baykul Sağlam kurtarılamadı. Sağlam'ın 2009 yılından bu yana maden ocağında çalıştığı ve sevilen bir işçi olduğu öğrenildi. Olayın ardından TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil gibi üst düzey yetkililer hastaneye gelerek bilgi aldı.

Toplumun Yüreğini Yakan Kaza

Bu acı olay, madencilik sektöründeki güvenlik risklerini ve çalışma koşullarının zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi. İşçinin yakınları, aldıkları haber üzerine hastane bahçesinde büyük üzüntü ve sinir krizi yaşadı. Toplum, maden işçilerinin güvenliği için daha fazla önlem alınması çağrısında bulunuyor.