Elektrik direğine çarpan araçta küçük bebeğin acı sonu!

Kaza Detayları: Kontrolden Çıkan Araç Direğe Çarptı
Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde gerçekleşen kaza, Müzeyyen Kapıcı (60) yönetimindeki 37 AC 570 plakalı Tofaş marka otomobilin, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton elektrik direğine çarpmasıyla oldu. Araçta bulunan sürücü Müzeyyen Kapıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Küçük Bebek Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Kazada ağır yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 günlük bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz ismi konulmamış olan bebek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin annesi Fatma Kırdı'nın durumu ise ciddiyetini koruyor ve ileri tetkik ile tedavi için Zonguldak'a sevk edildi.
Toplum Yasta: Kastamonu Yine Kaza Acısıyla Sarsıldı
Bu acı olay, Kastamonu ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Yerel topluluk, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, trafik güvenliği konusunda daha fazla farkındalık ve önlem çağrısında bulunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.