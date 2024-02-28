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Elektrik direğine çarpan araçta küçük bebeğin acı sonu!

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen yürek burkan trafik kazası, iki canı daha yitirdi. Yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan Tofaş marka araçta bulunan 4 günlük bebek, yaşam mücadelesini kaybederken, kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Elektrik direğine çarpan araçta küçük bebeğin acı sonu! mask
Elektrik direğine çarpan araçta küçük bebeğin acı sonu!
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Kaza Detayları: Kontrolden Çıkan Araç Direğe Çarptı

Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde gerçekleşen kaza, Müzeyyen Kapıcı (60) yönetimindeki 37 AC 570 plakalı Tofaş marka otomobilin, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton elektrik direğine çarpmasıyla oldu. Araçta bulunan sürücü Müzeyyen Kapıcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Elektrik direğine çarpan araçta küçük bebeğin acı sonu!

Küçük Bebek Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 günlük bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz ismi konulmamış olan bebek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin annesi Fatma Kırdı'nın durumu ise ciddiyetini koruyor ve ileri tetkik ile tedavi için Zonguldak'a sevk edildi.

Toplum Yasta: Kastamonu Yine Kaza Acısıyla Sarsıldı

Bu acı olay, Kastamonu ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Yerel topluluk, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, trafik güvenliği konusunda daha fazla farkındalık ve önlem çağrısında bulunuyor.

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28 Şub 2024 - 10:34 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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