Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk hayvancılığını kurtarma planını açıkladı!

Türkiye Hayvancılığının Geleceği İçin Stratejik Adımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin hayvancılık sektörü için 2024-2028 dönemine ait yol haritasını açıkladı. Gazi Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, hayvan hastalıklarıyla mücadele, anaç hayvan üretiminin artırılması ve Islah Eylem Planı gibi önemli konular ele alındı.

Sözleşmeli Üretim Modeli Genişliyor

Bakan Yumaklı, kaliteli ve sağlıklı hayvansal üretimin sürekliliği için su ve doğal kaynakların korunmasını merkeze alan bir üretim sistemi planladıklarını belirtti. Sözleşmeli üretim modelinin, hem alıcı hem de satıcı için güvenli bir ortam sağlayarak yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Her Üreticiye Adil Destek

Yumaklı, aşılı ve kayıtlı her buzağı için destek sağladıklarını, yeni destekleme modeliyle üretim kapasitesine göre sınırlamaların kaldırıldığını ve üreten herkese eşit destek verileceğini açıkladı.

Genç ve Kadın Üreticilere Ekstra Destek

Aile işletmelerine ve özellikle kırsalda üretimin temel taşları olan kadın ve genç üreticilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Yumaklı, bu gruplara %70 ilave destek sağlanacağını duyurdu. Bu desteklerle, genç ve kadın üreticilerin hayvancılık sektöründe daha aktif rol alması hedefleniyor.

Yeni Destekleme Modeli ile Artan Teşvikler

Bakan Yumaklı, yeni destekleme modeliyle, örneğin sahibi kadın olan bir aile işletmesinin buzağı başına alacağı desteğin mevcut modelden yaklaşık 2,5 kat artarak 5 bin 200 liraya çıkacağını belirtti. Ari işletme olması durumunda bu destek 7 bin 900 liraya kadar yükselebilecek.

IPARD Kredi Üst Limitleri Artırıldı

Kırsal kalkınma desteklerinin 42 ilden 81 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Yumaklı, hayvancılık işletmeleri için kredi üst limitlerinin 60 milyon liraya, ari işletmeler için ise 80 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

Aşılamada Yeni Dönem

Hayvan hastalıklarına karşı alınan tedbirler kapsamında, şap aşısı sayısının yılda 2 dozdan 3 doza çıkarıldığını ve buzağı, kuzu ve oğlak sağlığını koruyucu tedbirlere ağırlık verileceğini belirtti. Ayrıca, Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın açılacağını ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yeni bir Ulusal Aşı Üretim Tesisi'nin kurulduğunu duyurdu.

Eğitim ve Teknoloji ile Hayvancılığın Geleceği

100 bin yetiştiriciye farkındalık eğitimi verileceğini ve soğuk zincir izleme sisteminin kurulacağını belirten Yumaklı, bu adımlarla hayvancılık sektörünün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını ifade etti. Türkiye'nin hayvancılık sektörü, Bakan Yumaklı'nın açıkladığı bu stratejik planlarla yeni bir döneme giriyor.